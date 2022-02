Fohlenfutter-Podcast : Borussias Achterbahn-Fahrt gegen Wolfsburg und ein bisschen Matchball gegen Stuttgart

Mönchengladbach Borussias 2:2 unter schwierigen Umständen gegen Wolfsburg hat alles geboten. Und unsere Reporter arbeiten alles auf, was dieses Spiel geprägt hat. Im Abstiegskampf geht es wegweisend weiter: Gegen Stuttgart kann Gladbach in einer Hinsicht bereits einen vorentscheidenden Schritt machen.

Borussia Mönchengladbachs Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg begann mit einer doppelten Schweigeminute: Eine war den Menschen in der Ukraine gewidmet, die andere Jordi Bongard. Borussias U23-Spieler war in der Nacht auf Donnerstag bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Der Ball rollte am Samstag also unter schwierigen Umständen.

Bereits nach sechs Minuten kassierte Borussia das 0:1, und in der 33. Minute durchs Wolfsburg zweiten und letzten Schuss aufs Tor das 0:2. Karsten Kellermann und Jannik Sorgatz analysieren Borussias eklatante Abwehrprobleme und erklären, wie die Mannschaft zurückkam. Mal mangelte es dabei an Spielglück, mal hatte Adi Hütters Team eine gehörige Portion davon. Auch im Mittelpunkt: Schiedsrichter Tobias Reichel.

Den Titel "Spieler des Spiels" teilen sich diesmal zwei Borussen - noch vor ein paar Wochen hätte niemand mit diesem Duo gerechnet. Unsere komplette Einzelkritik findet ihr hier. Und unsere Empfehlung dreht sich um zwei Profis, die am Samstag mal wieder nicht gemeinsam auf dem Rasen standen. In der 60. Minute kam Manu Koné für Christoph Kramer rein. Warum es mit Blick aufs Spiel gegen Stuttgart auf ein Duell zwischen den beiden Sechsern hinauslaufen könnte, Kostenpflichtiger Inhalt lest ihr hier.

Zu Gast ist dann Philipp Maisel von den Stuttgarter Nachrichten bzw. der Stuttgarter Zeitung. Er erklärt, warum der VfB so tief im Keller zu finden ist und warum der Verein sich von Beginn an auf Abstiegskampf einstellen musste. Ein paar wenige Mutmacher findet unser Gast ebenfalls, auf einen Stuttgarter Sieg tippt er trotzdem nicht.

Beim Aufstellungs-Tipp liegen unsere Reporter diesmal weit auseinander. Beide setzen war sowohl auf Kramer als auch auf Koné, aber auf eine unterschiedliche Grundordnung.

Viel Spaß beim Hören! Falls ihr es nicht sowieso schon macht: Abonniert doch gerne den Fohlenfutter-Podcast, so verpasst ihr keine Folge mehr. Bei Fragen, Lob, Kritik oder Anmerkungen: fohlenfutter@rheinische-post.de.

Der Fohlenfutter-Podcast - der Experten-Podcast zu Borussia Mönchengladbach

Die Borussia ganz nah - und doch mit kritischer Distanz: Im Fohlenfutter-Podcast nehmen wir uns Zeit für die Fohlenelf. Jede Woche blicken wir zurück auf den vergangenen Spieltag und sprechen über die Chancen des nächsten. Performance, Strategie, Aufstellung - wir analysieren, was auf dem Platz, im Training und in der Kabine passiert. Ein Muss für Fans von Mönchengladbach.

Abonnieren Sie jetzt den Fohlenfutter-Podcast!

Sie möchten das Fohlenfutter gern jede Woche ganz bequem und kostenlos hören? Abonnieren Sie unseren Podcast in Ihrer Podcast-App auf Smartphone oder Tablet.

Sie können den Podcast auch manuell abonnieren. Fügen Sie einfach die URL https://cdn.julephosting.de/podcasts/87-fohlenfutter-der-borussia-monchengladbach-podcast-der-rp/feed.rss zu Ihren Podcast-Abos hinzu.

Technische Probleme?

Hier finden Sie mehr Infos.

Oder Sie schreiben uns eine Mail - wir helfen gern!

Ihre Werbung im Fohlenfutter-Podcast!

Sie möchten in der Fohlenfutter werben? Wir beraten Sie gerne unter 0211 505-2645 oder unter produktmanagement@rheinische-post.de.

Kennen Sie schon unsere weiteren Podcasts?

Die Rheinische Post bietet jede Menge Nachrichten, Hintergründe, Analysen und Diskussionen zum Hören an - und das kostenfrei. All unsere Podcasts finden Sie in Ihrer Podcast-App und bei Spotify.

Aufwacher Die wichtigsten News, in fünfzehn Minuten zusammengefasst - das ist der Rheinische Post Aufwacher. Er erscheint jeden Werktag gegen 5 Uhr. Wir bieten ihn auch als Düsseldorf-Aufwacher mit den wichtigsten News aus der Landeshauptstadt an. Hier hören Sie die aktuelle Folge.

Die wichtigsten News, in fünfzehn Minuten zusammengefasst - das ist der Rheinische Post Aufwacher. Er erscheint jeden Werktag gegen 5 Uhr. Wir bieten ihn auch als Düsseldorf-Aufwacher mit den wichtigsten News aus der Landeshauptstadt an. Hier hören Sie die aktuelle Folge. Rheinpegel In unserem Düsseldorf-Podcast sprechen Charlotte Großer und Arne Lieb über alles, was die Landeshauptstadt bewegt. Hier gibt es mehr Infos.

In unserem Düsseldorf-Podcast sprechen Charlotte Großer und Arne Lieb über alles, was die Landeshauptstadt bewegt. Hier gibt es mehr Infos. RP Audio-Artikel Wir lesen Ihnen unsere besten Artikel vor - täglich fünf Analysen, Reportagen oder Kommentare. Exklusiv für Abonnenten von RP+. Mehr erfahren? Hier entlang...