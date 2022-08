News-Podcast "Aufwacher" : Bäcker und Metzger in NRW ringen um ihre Existenz

Bäcker und Metzger in NRW ringen um ihre Existenz

Düsseldorf Fehlendes Personal, fehlende Kunden, teure Rohstoffe - traditionelle Bäcker und Fleischer stehen zur Zeit vor einem ganzen Berg von Problemen.

Corona, Russlands Angriff auf die Ukraine, Inflation - die großen Krisen der Welt treffen auch die kleinen Betriebe in NRW - und das führt zu immer mehr Schließungen von traditionellen Bäckereien und Fleischereien. Wir sprechen im Aufwacher über die größten Probleme der Branche und über die Auswirkungen.

Sternschnuppen dagegen findet ihr hier , heute Nacht am Himmel und bei uns im Podcast. Wir sprechen über die Perseiden - ein Meteorstrom, der von Freitag auf Samstag seinen Höhepunkt findet und dafür sorgt, dass wir sehr gute Chancen haben, Sternschnuppen zu sehen. Wie ihr eure Chancen darauf noch steigern könnt, verraten wir euch im Aufwacher.

Der Aufwacher - die wichtigsten News am Morgen zum Hören

