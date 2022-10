News-Podcast "Aufwacher" : Deutsche schieben Shoppingfrust - Weihnachten ohne Geschenke?

Düsseldorf Überall steigen die Preise. Man weiß nicht so recht, wieviel Geld man auf die Seite legen soll. Die Weihnachtsgeschenke lassen einige da lieber gleich ganz weg. Laut einer Umfrage will jeder Fünfte in Deutschland 2022 auf Weihnachtsgeschenke verzichten. Die Hintergründe im Podcast.

In sieben Wochen beginnt der Advent. Für den Einzelhandel in NRW die wichtigste Zeit des Jahres. Doch Geschäftsinhaber und Branchenvertreter sind besorgt. Weil eine warme Wohnung wichtiger ist, wollen die Deutschen am Weihnachtsfest sparen. Hähnchen statt Gans, gebastelte Aufmerksamkeiten statt teurer Geschenke? Georg Winters berichtet im Aufwacher über Befürchtungen und Realitäten. Wie sich die Preise entwickelt haben, sehen Sie hier.

Windkraft ja - aber nicht bei mir!

Die Akzeptanz von Windkraftanlagen ist in Deutschland gut, so lange die Propeller nicht vor der eigenen Haustür stehen. Wem die erneuerbaren Energien optisch so auf die Pelle rücken, fehlt oft das Verständnis. Es geht um Lärm, Sicht, Schatten und den Wert der eigenen vier Wände. Henning Rasche hat sich in den Gerichtssaal beim Oberverwaltungsgericht Münster gesetzt und zugehört. Was er erlebt hat und wieso ein Physikunterricht bei der Justiz nicht ganz so gut ankommt, erzählt er im Podcast. Kostenpflichtiger Inhalt Seinen Text finden Sie hier.

Das Aufwacher-Team Helene Pawlitzki

Projektleiterin Podcasts Rheinische Post Michael Höing

Audioredakteur Paula Rösler

Freie Journalistin Wiebke Dumpe

Freie Journalistin Giulia Marchese

Freie Journalistin Florian Pustlauk

Freier Journalist Benjamin Meyer

Freier Journalist Laura Mertens

Freie Journalistin

