News-Podcast "Aufwacher" : Die Woche in NRW - Strompreise, Impfungen und ein Hornissennest im Schlafzimmer

Düsseldorf Ein Hornissennest im Schlafzimmer, steigende Energiepreise und die vierte Corona-Impfung - das Leben kann ganz schön kompliziert sein. Wir bringen Ordnung rein - in unserem Podcast-Wochenrückblick für Nordrhein-Westfalen.

Das Wichtigste aus NRW - darum geht es im Aufwacher-Podcast. Montags bis freitags mit den News in 15 Minuten, samstags immer mit einem Wochenrückblick. Und darum geht es in dieser Episode:

Steigende Strompreise - was Kunden jetzt beachten sollten

Dass wir alle ordentlich mehr fürs Gas zahlen werden, wissen wir inzwischen. Jetzt haben die Stadtwerke auch angekündigt, die Strompreise zu erhöhen - teils um bis zu 40 Prozent. Darüber sprechen wir im Podcast mit Udo Sieverding von der Verbraucherzentrale NRW:

Das Aufwacher-Team Helene Pawlitzki

Projektleiterin Podcasts Rheinische Post Michael Höing

Audioredakteur Paula Rösler

Freie Journalistin Wiebke Dumpe

Freie Journalistin Giulia Marchese

Freie Journalistin Florian Pustlauk

Freier Journalist Benjamin Meyer

Freier Journalist Laura Mertens

Freie Journalistin

Wie stark steigen die Energiepreise?

Warum steigen die Energiepreise?

Wer ist besser dran: Kunden im Grundtarif oder Kunden im Sondertarif?

Was sollte man als Strom-Kunde jetzt beachten?

Nach drei Wochen Urlaub - Familie in Düsseldorf hat Hornissennest im Schlafzimmer

Eine fiese Geschichte - mit Happy End: Eine Düsseldorfer Familie fand ein hübsches Hornissennest am Bücherregal, als sie aus dem Urlaub wiederkam. Weil die Tiere unter Naturschutz stehen (und auch ziemlich gefährlich werden können), darf man so ein Nest natürlich nicht selbst entfernen. Wie es weiterging, steht hier - und ist natürlich im Podcast zu hören.

Gestrandet: Die Geschichte von 200 Fluggästen, die einfach nur nach Düsseldorf wollten

Schön, so ein Urlaub in Frankreich. Aber irgendwann endet er ja auch mal, und dann will man nach Hause. Unser Kollege Christian Schwerdtfeger erzählt, wieso die Heimreise für 200 Passagiere aus NRW zur Tortur wurde - ein Beispiel für das Flugchaos in diesem Sommer.

Impfstoffe gegen Omicron angekündigt - warten oder pieksen lassen?

Drei Mal geimpft und einmal genesen - und jetzt? Der Herbst ist ja nicht mehr so fern. Wann gibt's eigentlich die nächste Spritze? Darüber diskutiert die Politik. Die Frage ist ja immer: so schnell wie möglich boostern oder lieber warten, bis ein neuer Impfstoff da ist? Einen solchen neuen Impfstoff hat Biontech jetzt angekündigt. Also, was tun? Kostenpflichtiger Inhalt Unsere Kollegin Antje Höning hat die Antwort aufgeschrieben.

Was für ein neuer Impfstoff ist das, den Biontech angekündigt hat?

Wie sieht die aktuelle Impfempfehlung aus?

Soll ich warten oder mich schon jetzt impfen lassen?

Was tut man, wenn man schon vier mal geimpft ist?

Stromschwimmen in der Weser: Ja, spinnen die, die Mindener?



Nein, natürlich nicht. Wer mag, kann am 20. August ab 16 Uhr zwei Kilometer mit dem Weserstrom schwimmen - einmal durchs schöne Minden in Ostwestfalen. Begleitet von der DLRG - und garantiert ungefährlicher als ein Bad im Rhein. Es gibt viele Vorbilder dafür - beispielsweise das Rheinschwimmen in Basel. Und jeder Teilnehmer kriegt einen Wickelfisch. Nein, das kann man nicht essen! Hier gibt es mehr Infos.

