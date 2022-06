News-Podcast "Aufwacher" : Ab heute werden wir entlastet - Billigticket und Tankrabatt

Düsseldorf Lange ist politisch gerungen worden. Ab heute kann man mit dem 9-Euro-Ticket durch ganz Deutschland fahren. An der Zapfsäule soll es auch billiger werden. Aber das wird noch ein paar Tage dauern.

Lange wurde gestritten und diskutiert, dann kam der Vorverkauf und der Run auf die 9-Euro-Tickets. 7 Millionen Tickets sind laut Verkehrsminister Wissing schon verkauft. Welche Chance im Ticket stecken und ob der Tankrabatt überhaupt was bringt, besprechen wir im Aufwacher. Alle Infos zum 9-Euro-Ticket Kostenpflichtiger Inhalt hier

Wohin kann man mit dem 9-Euro-Ticket?

Die Antwort ist leicht: Überall hin. Aber was lohnt sich eigentlich? Ist Sylt zu weit? Immerhin dauert die Fahrt über 10 Stunden. In unserem neuen Podcast "Trip-Tipps für 9" stellen wir Euch ab sofort tolle Ausflugs- und Kurzreiseziele vor. Alles getestet mit dem Nahverkehr der Bahn. Zum Podcast geht es hier entlang und zum Reisebericht nach Sylt gehts hier

Der Aufwacher - die wichtigsten News am Morgen zum Hören

