News-Podcast "Aufwacher" : Was tut NRW gegen den Fachkräfte-Nachwuchsmangel?

Was tut NRW gegen den Fachkräfte-Nachwuchsmangel?

Düsseldorf In der NRW-Politik wird darüber debattiert, wie man am besten gegen den Fachkräftemangel vorgeht. Die SPD schlägt ein 13. Gehalt durch Landesmittel für den Nachwuchs vor. CDU, Gewerkschaften und das Handwerk sind dagegen. Warum, hört ihr im Aufwacher.

Dem Handwerk fehlt der Nachwuchs. Und dabei gibt es allein in NRW 35.000 potentielle Azubis. Die Landes-SPD fordert, dass die Landesregierung aktiv wird und den Handwerks-Nachwuchs mit einem staatlich finanzierten 13. Gehalt lockt.

NRW-CDU, Handwerk und Gewerkschaft dagegen

Davon hält die NRW-CDU nichts. Sie verweist darauf, dass es im schwarz-grünen Koalitionsvertrag eine Offensive gegen den Fachkräftemangel gibt. Auch die Gewerkschaft und Vertreter des Handwerks sehen das kritisch. Für die Gehälter und Tarife sei nicht die Politik zuständig. Die SPD findet aber dennoch das Land in der Pflicht. "Da spielt auf jeden Fall politisches Theater mit rein", sagt der Leiter der RP-Landespoloitik-Redaktion Maximilan Plück im Aufwacher. Die Hintergründe zu dem Thema erfahrt ihr in dieser Folge.

Probleme bei der Bahn

Im zweiten Thema geht es auch um Personalmangel. Bei der Bahn fallen viele Mitarbeiter wegen Krankheit aus - und damit auch einige Züge. Zwischen Niederrhein und Köln sogar eine ganze Linie - der RE8. Gleichzeitig will die Bahn dafür sorgen, dass das Reisen wieder angenehmer wird. Mit zusätzlichem Personal. Wie das zusammenpasst, besprechen wir im Aufwacher.

Kulturtipps zum Wochenende

Und wie jedem Freitag hat unsere Kulturredaktion Tipps dabei, was ihr am Wochenende machen könnt.

