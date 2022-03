Bald zweifacher Vater : Sascha Lobos Leben in Rosa

Düsseldorf "Die rosa Brille hilft, in katastrophalen Zeiten einigermaßen den Lebensmut zu bewahren“, sagt Digitalstratege Lobo im Interview mit RP-Chefredakteur Moritz Döbler. Ein Gespräch über Corona-Folgen, Kriegsangst und Haare färben.

Wie schaut ein neuer Vater auf die Weltlage? Wut und Empörung empfinde er über die Putinversteher und Beschwichtiger, sagt Lobo. „Die müssten sich nicht nur in Grund und Boden schämen, sondern auch Abbitte leisten.“ Das sei nur leider nicht sehr wahrscheinlich. Mitleid und Empathie erfasse ihn, wenn er an das ukrainische Volk und auch an all die Russen denke, die den Krieg nicht wollten. „Angst reserviere ich mir für den Moment, wo ich unmittelbar betroffen bin.“