News-Podcast "Aufwacher" : Lieber tot als ins Pflegeheim? Imageproblem in der Altenpflege

Düsseldorf Erschreckendes Ergebnis einer Umfrage: Manche Menschen würden lieber Sterbehilfe in Anspruch nehmen, als im Alter ins Pflegeheim zu müssen. Die Einrichtungen haben ein Imageproblem. Wir sprechen darüber, was dagegen helfen könnte.

Ungefähr eine Millionen Menschen in NRW brauchen Pflege. Und ein Viertel von ihnen bekommt diese Pflege nicht zu Hause, sondern in einem Heim. Für sie ist das Alltag. Für andere Menschen eine Horrorvorstellung. So sehr, dass sie lieber Sterbehilfe in Anspruch nehmen würden, als in ein Heim umzuziehen. Das ist das krasse Ergebnis einer Umfrage, die Sonntag publiziert wurde. Die Pflege hat ein Imageproblem. RP-Autorin Julia Rathcke darüber, was helfen würde.