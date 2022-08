News-Podcast "Aufwacher" : Forderung nach Trinkwasser-Managment für NRW

Düsseldorf Nordrhein-westfälische Kommunen und die Opposition haben im Düsseldorfer Landtag ein Trinkwasser-Managment für NRW gefordert.

Der Sommer ist und bleibt heiß und trocken - und das mit dem Regen hat auch nur in Teilen von NRW geklappt. Da kann man schon mal auf den Gedanken kommen: Geht uns irgendwann das Trinkwasser aus? Vor allem wenn in der Politik Forderungen nach einem Wasser-Managment laut werden.

Außerdem sprechen wir mit einer Frau, die von Lebensmittel-Lieferdiensten am liebsten gar nichts mehr hören würde. Im wahrsten Sinne des Wortes. Sie wohnt direkt über einem Lager des Lieferanten Flink. Und da wird es sehr oft sehr laut.

Der Aufwacher - die wichtigsten News am Morgen zum Hören

