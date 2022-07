News-Podcast "Aufwacher" : Alles freiwillig - Corona-Strategie für den NRW-Schulstart

Düsseldorf Die neue NRW-Schulministerin, Dorothee Feller, setzt bei Corona im neuen Schuljahr auf Eigenverantwortung. Keine Maskenpflicht, keine Testpfllicht - alles soll freiwillig sein. Was genau gilt und wie die Schulen reagieren, hört ihr im Aufwacher!

Noch haben die rund 2,5 Millionen Schülerinnen und Schüler in NRW Ferien. Aber in knapp zwei Wochen geht der Unterricht wieder los. Gestern hat die neue CDU-Schulministerin Dorothee Feller gesagt, wie die Corona-Regeln aussehen werden. Und es wurde klar: Sie setzt vor allem auf Eigenverantwortung. Es soll Testangebote geben und sie empfiehlt die Maske in den Innenräumen. Verpflichtend ist davon aber nichts. Sina Zehrfeld aus der Landespolitikredaktion erklärt, wie das Konzept der neuen Ministerin aussieht.

Lehrerverband spricht von Kontrollverlust

Im Prinzip bedeutet die Strategie jetzt: Die Schulen müssen selber gucken, wie sie mit Corona und einer möglichen Herbstwelle klarkommen. Der Präsident des Lehrerverbands sagt: "Mit diesen Empfehlungen sehe ich Gefahr eines Kontrollverlusts." Die Schuld dafür gibt er aber vor allem dem Bund. Denn das aktuell geltende Infektionsschutzgesetzt verbietet sowas wie verpflichtende Corona-Tests.

NRW-Kommunen sollen Energie sparen

Energiesparen sollen wir gerade alle – indem wir kürzer Duschen, die Klimaanlage auslassen oder im kommenden Herbst und Winter die Heizung nicht so hochdrehen. Aber auch die Städte und Gemeinden in NRW haben Pläne, wie sie Energie einsparen können. Welche, erklärt RP-Reporter Jörg Isringhaus. Kostenpflichtiger Inhalt Hier geht es zum Artikel

Kulturtipps zum Wochenende

Wie immer am Freitag hat unsere Kulturredaktion ein paar Tipps für euch, was ihr am Wochenende machen könnt. Und heute geht es dabei um den Maler Claude Monet. Hier gibt es die Tipps zum Nachlesen

Weltkatzentag-Voting

Katzenfans aufgepasst: Am 8. August ist Weltkatzentag und die Rheinische Post sucht die schönste Katze NRWs. Dafür brauchen wir euch: Auf rp-online.de könnt ihr in zehn Gruppen für die schönste Katze stimmen - zu Gewinnen gibt es auch was. Hier geht es zum Voting

Der Aufwacher - die wichtigsten News am Morgen zum Hören

Der Aufwacher ist der Nachrichtenpodcast der Rheinischen Post. Jeden Morgen erfahren Sie bei uns alles Wichtige über das Thema des Tages in NRW - pünktlich um 5 Uhr.



