News-Podcast "Aufwacher" : Sprit immer teurer - wie Autofahrer entlastet werden könnten

Düsseldorf Der Krieg in der Ukraine hat die Spritpreise auf Rekordhöhe getrieben. Welche Maßnahmen Autofahrer jetzt entlasten könnten, klären wir in dieser Folge.

Wir besprechen mit Antje Höning, der Leiterin der Wirtschaftsredaktion der Rheinischen Post, was diese Maßnahmen bewirken könnten und was die Reaktionen auf die Vorschläge sind.

Außerdem sprechen wir über etwas, das es in den letzten zwei Jahren doch eher selten gab: Ein Konzert. Die britische Rockband Genesis um Frontmann Phil Collins ist auf Abschiedstournee und tritt dabei gleich drei Mal in Köln auf. Kostenpflichtiger Inhalt Philipp Holstein aus der RP-Kulturredaktion war beim zweiten Auftritt für uns mit im Publikum.

Der Aufwacher - die wichtigsten News am Morgen zum Hören

