News-Podcast "Aufwacher" : Unfallgefahr steigt - Motorradsaison in NRW gestartet

Unfallgefahr steigt - Motorradsaison in NRW gestartet

Düsseldorf Heute werden die aktuellen Zahlen der Unfälle mit Motorrädern bekannt gegeben. Allein in den letzten Tagen sind mehrere Motorradfahrer verunglückt. Wir schauen uns im Aufwacher an, wie wir uns auf die Motorradsaison vorbereiten können.

Sonne, blauer Himmel, dazu trocken. Dieses Wetter tagelang. Das freut nicht nur uns alle, sondern besonders diejenigen, die Motorrad fahren. Seit wir so schönes Wetter haben, sehen wir auch wieder viel mehr Motorräder auf den Straßen. Mit dem Start der Motorradsaison passieren aber auch leider viele Unfälle.

Und jetzt zu einem Thema in eigener Sache. Hinter diesem Podcast hier steht ein großes Redaktionsteam - und das sucht Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Die Rheinische Post bildet jedes Jahr Journalistinnen und Journalisten aus, in der hauseigenen Journalistenschule. Für den Volontärsjahrgang 2022/23 kann man sich jetzt bewerben. Darüber spreche ich mit Julia Rathcke, Redakteurin und Chefin der RP-Journalistenschule.

Der Aufwacher - die wichtigsten News am Morgen zum Hören

Der Aufwacher ist der Nachrichtenpodcast der Rheinischen Post. Jeden Morgen erfahren Sie bei uns alles Wichtige über das Thema des Tages in NRW - pünktlich um 5 Uhr. Dazu gibt es weitere News aus der Region und dem Rest der Welt. In Zusammenarbeit mit Antenne Düsseldorf bieten wir Ihnen außerdem den Düsseldorf-Aufwacher: den regulären Aufwacher-Podcast, ergänzt um die interessantesten Nachrichten der Landeshauptstadt. Und mit den Kollegen des Bonner General-Anzeigers produzieren wir täglich den Bonn-Aufwacher mit News aus Bonn und der Region.