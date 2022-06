News-Podcast "Aufwacher" : Corona in NRW - Dürfen wir optimistisch sein?

Corona in NRW - Dürfen wir optimistisch sein?

Düsseldorf Das Ende der Pandemie - sollte es nicht längst erreicht sein? Die Infektionszahlen steigen wieder deutlich, aber: Wir müssen gar nicht so pessimistisch sein, sagt zumindest unser Medizinredakteur. Warum, erfahrt ihr heute hier im Aufwacher.

Gault Millau: Das sind die Spitzen-Restaurants in NRW

Wollt ihr euch mal einen richtig guten Restaurant-Besuch gönnen? Der neue Restaurantführer von Gault Millau ist erschienen - mit vielen Spitzen-Gastronomien aus ganz NRW. Demnach gehört ein Restaurant aus Bergisch Gladbach zu den Top 3 in ganz Deutschland. Welche Kriterien bewertet wurden und warum auch "normale" Lokale dabei sind, berichtet Christoph Wegener von der Rheinischen Post.

