News-Podcast "Aufwacher" : Abiklausuren in NRW - ohne Maske und ohne Tests

Düsseldorf Seit dieser Woche laufen in NRW die Abiturprüfungen - ohne Maskenpflicht und ohne vorherige Tests. Dafür gibt es viel Kritik.

Keine Maskenpflicht und keine Corona-Tests. Die Abiturprüfungen in NRW laufen ohne größere Corona-Maßnahmen und das kritisiert nicht zuletzt die Landesschüler*innenvertretung. Viele Schülerinnen und Schüler befürchten, sich bei den Prüfungen anzustecken und dann folgende Prüfungen zu verpassen. Wir sprechen über die Kritik am Schutzkonzept und reden auch über die Abibälle - dass die wirklich gefeiert werden können stand lange Zeit nicht fest und das wird für viele Stufen jetzt zum Problem: So kurzfristig ist es nämlich gar nicht so einfach, an eine passende Location zu kommen.

Außerdem geht es um das geplante 9-Euro-Ticket für den ÖPNV - das soll ab Juni für ganz Deutschland gelten und das könnte für volle Busse und Bahnen sorgen.

Der Aufwacher - die wichtigsten News am Morgen zum Hören

Der Aufwacher ist der Nachrichtenpodcast der Rheinischen Post. Jeden Morgen erfahren Sie bei uns alles Wichtige über das Thema des Tages in NRW - pünktlich um 5 Uhr. Dazu gibt es weitere News aus der Region und dem Rest der Welt. In Zusammenarbeit mit Antenne Düsseldorf bieten wir Ihnen außerdem den Düsseldorf-Aufwacher: den regulären Aufwacher-Podcast, ergänzt um die interessantesten Nachrichten der Landeshauptstadt. Und mit den Kollegen des Bonner General-Anzeigers produzieren wir täglich den Bonn-Aufwacher mit News aus Bonn und der Region.

Das Aufwacher-Team Helene Pawlitzki

Projektleiterin Podcasts Rheinische Post Paula Rösler

Freie Journalistin Wiebke Dumpe

Freie Journalistin Giulia Marchese

Freie Journalistin Florian Pustlauk

Freier Journalist Benjamin Meyer

Freier Journalist Laura Mertens

Freie Journalist

Fragen und Feedback zum Aufwacher? Melden Sie sich bei uns! Schicken Sie uns eine E-Mail an aufwacher@rp-online.de. Sie erreichen uns auch per Whatsapp (auch Sprachnachricht) unter 0171/9038099.

