News-Podcast "Aufwacher" : Kein Freedom Day in NRW - Corona-Lage vor MPK

Düsseldorf Also doch kein Freedom Day am 20. März - die Corona-Zahlen sind einfach weiter viel zu hoch. Morgen gibt es eine neue Bund-Länder-Konferenz dazu. Warum sich wieder ein Flickenteppich ankündigt, berichtet unsere Kollegin aus Berlin.

Es würde so gut passen. Am Sonntag ist Frühlingsanfang. der 20. März. Das Wetter wird voraussichtlich richtig gut. Also: Ein perfektes Wochenende, um einen Großteil der Corona-Maßnahmen hinter uns zu lassen. Doch ausgerechnet jetzt schießen die Corona-Zahlen wieder nach oben. Und morgen am, Donnerstag steht mal wieder eine richtungsweisende Bund-Länder-Konferenz an. Dafür ist Kerstin Münstermann zu Gast, Leiterin des Parlamentsbüros der Rheinischen Post in Berlin.