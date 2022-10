News-Podcast "Aufwacher" : In NRW fehlen viele Kita-Plätze - keine Entspannung in Sicht

In NRW fehlen viele Kita-Plätze - keine Entspannung in Sicht

Düsseldorf 102.000 Kita-Plätze fehlen in NRW alleine fürs nächste Jahr - ein Riesen-Problem nicht nur für Eltern. Im NRW-Podcast sprechen wir über die Ursachen und auch darüber, wie sich dieses Schlamassel langfristig lösen lassen kann.

Es ist ein Thema, das viel Stress und Probleme für Eltern bedeuten kann - und den Kindern natürlich auch schadet. Es gibt zu wenig Kita-Plätze in NRW für 2023. Und das nicht zu knapp, die Bertelsmann-Stiftung geht in einer neuen Studie von 102.000 fehlenden Plätzen aus. Dafür ist Maximilian Plück zu Gast, Leiter des Ressorts Landespolitik.

Laub - Gehwege müssen auch im Herbst frei bleiben

Es ist Herbst in NRW. Und die Blätter, die von den Bäumen fallen sehen in den meisten Fällen ja richtig schön aus. Aber: Laub kann auch wirklich zum Problem werden. Wenn man im Vorgarten zum Beispiel einen Baum hat, der seine Blätter auf den Gehweg wirft. Michael Höing aus dem Aufwacher-Team erklärt die Hintergründe.

Kulturtipp: Kurztrip nach Amsterdam

