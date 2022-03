News-Podcast "Aufwacher" : Streit um Corona-Politik - Länder um NRW kritisieren Bund

Düsseldorf Wie erwartet gab es keine gute Stimmung nach der Bund-Länder-Konferenz - die Corona-Politik schlingert sich mal wieder durch die nächste Welle. Was jetzt auf uns in NRW und ganz Deutschland zukommt, besprechen wir hier im Podcast.

Bund und Länder hatten gestern in ihrer Schalte extrem viel zu besprechen. Es ging bei der MPK natürlich um Geflüchtete aus der Ukraine, besonders brisant war allerdings das Thema Corona-Politik. Dafür ist Antje Höning zu Gast, Leiterin der Wirtschaftsredaktion der Rheinischen Post.

Tierschützer Ralf Seeger aus Kranenburg, vor allem bekannt durch seine Vox-Dokureihe "Harte Hunde – Ralf Seeger greift ein", hat sich auf eine echt harte Mission begeben: Er ist in die Ukraine gefahren, um dort nicht nur Menschen sondern vor allem auch Tieren zu helfen. Wie das abgelaufen ist, erzählt Maarten Oversteegen, freier Autor bei der Rheinischen Post.

Die Kulturtipps zum Wochenende beschäftigen sich mit Musik: Der Schriftsteller Thomas Melle feiert in seinem neuen Buch die Beastie Boys. Und das amerikanische Duo Beach House macht die schönste Platte, die derzeit möglich ist. Mehr dazu hier .

