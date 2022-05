News-Podcast "Aufwacher" : Schwarz-Grün macht ernst in NRW - Sondierungen starten

Schwarz-Grün macht ernst in NRW - Sondierungen starten

Düsseldorf Schwarz-Grün in NRW - es sieht danach aus! CDU und Grüne starten heute die Sondierungsgespräche. Was die Streitpunkte sind und wie lange es dauern könnte - erfahrt ihr heute hier im Aufwacher.

Offizieller Verkaufsstart von 9-Euro-Ticket

Der Aufwacher - die wichtigsten News am Morgen zum Hören

Der Aufwacher ist der Nachrichtenpodcast der Rheinischen Post. Jeden Morgen erfahren Sie bei uns alles Wichtige über das Thema des Tages in NRW - pünktlich um 5 Uhr. Dazu gibt es weitere News aus der Region und dem Rest der Welt. In Zusammenarbeit mit Antenne Düsseldorf bieten wir Ihnen außerdem den Düsseldorf-Aufwacher: den regulären Aufwacher-Podcast, ergänzt um die interessantesten Nachrichten der Landeshauptstadt. Und mit den Kollegen des Bonner General-Anzeigers produzieren wir täglich den Bonn-Aufwacher mit News aus Bonn und der Region.