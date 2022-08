News-Podcast "Aufwacher" : NRW: Mehr Unfälle mit E-Scootern

Düsseldorf Die Zahl der Unfälle mit E-Scootern ist in NRW noch einmal gestiegen. Wir sprechen über die Gründe.

Seit 2019 sind E-Scooter in Deutschland im Straßenverkehr zugelassen. Die einen finden sie praktisch, andere finden sie nervig - oder sogar gefährlich. Und es gibt tatsächlich viele Unfälle mit E-Scootern, das zeigen auch neue Zahlen. Wir sprechen über die aktuellen Entwicklungen und über die Ursachen der Unfälle.

Außerdem reden wir übers Heizen! Die Gas-Krise bereitet vielen Menschen Sorgen und auch deshalb steigt die Nachfrage nach Holzscheiten und Pallets für Öfen - so stark, dass Brennholz tatsächlich knapp wird.

Der Aufwacher - die wichtigsten News am Morgen zum Hören

