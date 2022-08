News-Podcast "Aufwacher" : Schule in NRW - Eltern und Lehrkräfte fordern klare Regeln für den Corona-Herbst

Schule in NRW - Eltern und Lehrkräfte fordern klare Regeln für den Corona-Herbst

Düsseldorf Morgen beginnt bei uns in NRW wieder die Schule. Mit dem Schulstart beginnt auch die Debatte über die Schutzmaßnahmen für den Corona-Herbst. Eltern und Lehrkräfte fordern dabei klare Regeln. Die Gesundheitsminister der Länder wollen heute über das neue Infektionsschutzgesetz beraten. Über die Einzelheiten sprechen wir im Podcast.

Taser-Test in NRW

Die Polizei schießt auf einen Verbrecher und aus der Waffe kommt keine Kugel, sondern ein Haken, der in der Zielperson stecken bleibt und dann Stromstöße durch einen Draht abgibt. Schmerzhafte Waffe, aber nicht tödlich. Die Polizei testet diese Geräte jetzt schon länger. Jetzt gibt es erste Ergebnisse.

