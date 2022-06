News-Podcast "Aufwacher" : Höhere Mieten wegen Inflation? Erklärung zur Vonovia-Ankündigung

Düsseldorf In ganz Deutschland steigen die Preise. Jetzt hat der Chef von Deutschlands größtem Wohnungskonzern gesagt: Wenn alles teurer wird, dann erhöhen wir in Zukunft auch die Mieten. Aber was heißt das denn jetzt genau? Sprechen wir drüber in dieser Folge.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wiebke Dumpe

Steigende Preise machen uns allen zu schaffen und in vielen Städten in NRW ist auch das Wohnen nicht gerade günstig. Jetzt hat Deutschlands größter Wohnungskonzern Vonovia angekündigt, dass die Mieten wohl auch bald steigen werden - wenn die Inflation dauerhaft hoch bleibt.

Tatsache oder Spekulation?

Vonovia-Chef Rolf Buch macht mit seiner Ankündigung eine große Diskussion auf und er bezieht sich nicht nur auf seinen Konzern, sondern auch auf private Mieter. Die würden nämlich vor allem darunter leiden, wenn die Preise steigen, aber ihre Mieteinkünfte nicht. Noch ist es aber gar nicht soweit, dass Notstände drohen. Deshalb sagt RP-Wirtschaftsredakteur Georg Winters: Eigentlich schürt der Konzern-Chef mit seiner Ankündigung Angst, die noch gar nicht berechtigt ist. Die Details hört ihr in diesem Aufwacher. Zum Artikel

Das Aufwacher-Team Helene Pawlitzki

Projektleiterin Podcasts Rheinische Post Michael Höing

Audioredakteur Paula Rösler

Freie Journalistin Wiebke Dumpe

Freie Journalistin Giulia Marchese

Freie Journalistin Florian Pustlauk

Freier Journalist Benjamin Meyer

Freier Journalist Laura Mertens

Freie Journalistin

Vermisste Mädchen aus Deutschland in Paraguay

Im zweiten Thema schauen wir nach Paraguay. Da sollen zwei Kinder aus Deutschland sein, die von einem ihrer Elternteile mitgenommen wurden, ohne, dass das andere Elternteil zugestimmt hat. Das ist im November passiert. Jetzt gibt es eine Videobotschaft - das erste Lebenszeichen für die beiden Elternteile hier in Deutschland. Christian Schwerdtfeger hat die Details. Zum Artikel

Kulturtipp zum Wochenende

Und wie immer am Freitag bekommt ihr einen Kulturtipp. Der kommt diesmal von Kulturredakteurin Regina Hartleb. Hier könnt ihr ihn nachlesen.

Der Aufwacher - die wichtigsten News am Morgen zum Hören

Der Aufwacher ist der Nachrichtenpodcast der Rheinischen Post. Jeden Morgen erfahren Sie bei uns alles Wichtige über das Thema des Tages in NRW - pünktlich um 5 Uhr. Dazu gibt es weitere News aus der Region und dem Rest der Welt. In Zusammenarbeit mit Antenne Düsseldorf bieten wir Ihnen außerdem den Düsseldorf-Aufwacher: den regulären Aufwacher-Podcast, ergänzt um die interessantesten Nachrichten der Landeshauptstadt. Und mit den Kollegen des Bonner General-Anzeigers produzieren wir täglich den Bonn-Aufwacher mit News aus Bonn und der Region.

Fragen und Feedback zum Aufwacher? Melden Sie sich bei uns! Schicken Sie uns eine E-Mail an aufwacher@rp-online.de. Sie erreichen uns auch per Whatsapp (auch Sprachnachricht) unter 0171/9038099.

Abonnieren Sie jetzt den Aufwacher!

Sie möchten den Aufwacher gern jeden Morgen ganz bequem und kostenlos hören? Abonnieren Sie unseren Nachrichten-Podcast in Ihrer Podcast-App auf Smartphone oder Tablet.



zurück

weiter

Sie können den Podcast auch manuell abonnieren. Fügen Sie einfach die URL https://cdn.julephosting.de/podcasts/93-aufwacher-der-nachrichtenpodcast-der-rheinischen-post/feed.rss zu Ihren Podcast-Abos hinzu. Für den Düsseldorf-Aufwacher fügen Sie die URL https://cdn.julephosting.de/podcasts/94-dusseldorf-aufwacher-der-nachrichtenpodcast-von-rp-und-antenne/feed.rss hinzu.

Technische Probleme? Hier finden Sie mehr Infos. Oder Sie schreiben uns eine Mail - wir helfen gern!

Den Aufwacher verschicken wir außerdem werktags als Sprachnachricht über verschiedene Messenger, unter anderem per Facebook Messenger und Telegram. Melden Sie sich hier an! https://rp-online.de/aufwacher

Ihre Werbung im Aufwacher-Podcast!

Sie möchten im Aufwacher werben? Wir beraten Sie gerne unter 0211 505-2645 oder unter produktmanagement@rheinische-post.de.

Kennen Sie schon unsere weiteren Podcasts?

Die Rheinische Post bietet jede Menge Nachrichten, Hintergründe, Analysen und Diskussionen zum Hören an - und das kostenfrei. All unsere Podcasts finden Sie in Ihrer Podcast-App und bei Spotify.

Fohlenfutter Immer montags sprechen die Sportredakteure Karsten Kellermann und Jannik Sorgatz über alles, was Borussia Mönchengladbach betrifft. Hier gibt es mehr Infos.

Immer montags sprechen die Sportredakteure Karsten Kellermann und Jannik Sorgatz über alles, was Borussia Mönchengladbach betrifft. Hier gibt es mehr Infos. Rheinpegel In unserem Düsseldorf-Podcast sprechen Helene Pawlitzki und Arne Lieb über alles, was die Landeshauptstadt bewegt. Hier gibt es mehr Infos.

In unserem Düsseldorf-Podcast sprechen Helene Pawlitzki und Arne Lieb über alles, was die Landeshauptstadt bewegt. Hier gibt es mehr Infos. Tonspur Wissen Endlich die Nachrichten verstehen! Bestseller-Autorin Ursula Weidenfeld interviewt Spitzenforscherinnen und -forscher zu aktuellen Themen. Hier gibt es mehr Infos.