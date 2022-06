News-Podcast "Aufwacher" : Die neue NRW-Landesregierung steht in den Startlöchern

Düsseldorf Montag bis Mittwoch wird in NRW Politikgeschichte geschrieben: Koalitionsvertrag, Ministerpräsident, Kabinett - dann kann's losgehen mit Schwarz-Grün. Wir besprechen, was uns erwartet - und werfen einen Blick auf den aussichtlosen Kampf des Einzelhandels gegen Ladendiebe.

Das sind (vielleicht) die neuen NRW-Minister

In der NRW-Politik geht es gerade Schlag auf Schlag: Die CDU und die Grünen haben sich auf einen Koalitionsvertrag geeinigt, Kostenpflichtiger Inhalt dieses Wochenende haben ihre jeweiligen Parteitage zugestimmt. Am Montag (27. Juni 2022) soll er unterzeichnet werden, am Dienstag (28. Juni 2022) soll Hendrik Wüst von der CDU zum Ministerpräsidenten gewählt werden, Mittwoch (29. Juni 2022) folgt dann die Vereidigung der Minister - die noch gar nicht öffentlich bekannt sind. Martin Kessler, Chef des Meinungsressorts, spricht in dieser Episode über die politische Woche - und über die Frage, wen die CDU wohl als Minister ins Rennen schickt.

Milliardenschaden durch Diebstahl - was hilft?

Das Aufwacher-Team Helene Pawlitzki

Projektleiterin Podcasts Rheinische Post Michael Höing

Audioredakteur Paula Rösler

Freie Journalistin Wiebke Dumpe

Freie Journalistin Giulia Marchese

Freie Journalistin Florian Pustlauk

Freier Journalist Benjamin Meyer

Freier Journalist Laura Mertens

Freie Journalistin

Die Antwort auf diese Frage hat der Einzelhandel noch nicht gefunden. Trotz großen Investitionen in Sicherheitsmaßnahmen gehen jedes Jahr Milliarden Euro verloren, weil Diebe Artikel aus Geschäften mitgehen lassen. Selbst während der Corona-Zeit ist der Schaden kaum geringer geworden. Georg Winters aus der Wirtschaftsredaktion hat die Einzelheiten. Spannend: Nicht nur Kunden stehlen in Geschäften - auch das Personal.

Heißer Tipp

Noch mehr News von RP Online gibt es in der "Stimme des Westens". Die Themen des Morgens, kompakt zusammengefasst, jeden Tag um 6.45 Uhr per Mail. Jetzt kostenlos bestellen!

Der Aufwacher - die wichtigsten News am Morgen zum Hören

Der Aufwacher ist der Nachrichtenpodcast der Rheinischen Post. Jeden Morgen erfahren Sie bei uns alles Wichtige über das Thema des Tages in NRW - pünktlich um 5 Uhr. Dazu gibt es weitere News aus der Region und dem Rest der Welt. In Zusammenarbeit mit Antenne Düsseldorf bieten wir Ihnen außerdem den Düsseldorf-Aufwacher: den regulären Aufwacher-Podcast, ergänzt um die interessantesten Nachrichten der Landeshauptstadt. Und mit den Kollegen des Bonner General-Anzeigers produzieren wir täglich den Bonn-Aufwacher mit News aus Bonn und der Region.

Fragen und Feedback zum Aufwacher? Melden Sie sich bei uns! Schicken Sie uns eine E-Mail an aufwacher@rp-online.de. Sie erreichen uns auch per Whatsapp (auch Sprachnachricht) unter 0171/9038099.

Abonnieren Sie jetzt den Aufwacher!

Sie möchten den Aufwacher gern jeden Morgen ganz bequem und kostenlos hören? Abonnieren Sie unseren Nachrichten-Podcast in Ihrer Podcast-App auf Smartphone oder Tablet.



zurück

weiter

Sie können den Podcast auch manuell abonnieren. Fügen Sie einfach die URL https://cdn.julephosting.de/podcasts/93-aufwacher-der-nachrichtenpodcast-der-rheinischen-post/feed.rss zu Ihren Podcast-Abos hinzu. Für den Düsseldorf-Aufwacher fügen Sie die URL https://cdn.julephosting.de/podcasts/94-dusseldorf-aufwacher-der-nachrichtenpodcast-von-rp-und-antenne/feed.rss hinzu.

Technische Probleme? Hier finden Sie mehr Infos. Oder Sie schreiben uns eine Mail - wir helfen gern!

Den Aufwacher verschicken wir außerdem werktags als Sprachnachricht über verschiedene Messenger, unter anderem per Facebook Messenger und Telegram. Melden Sie sich hier an! https://rp-online.de/aufwacher

Ihre Werbung im Aufwacher-Podcast!

Sie möchten im Aufwacher werben? Wir beraten Sie gerne unter 0211 505-2645 oder unter produktmanagement@rheinische-post.de.

Kennen Sie schon unsere weiteren Podcasts?

Die Rheinische Post bietet jede Menge Nachrichten, Hintergründe, Analysen und Diskussionen zum Hören an - und das kostenfrei. All unsere Podcasts finden Sie in Ihrer Podcast-App und bei Spotify.

Fohlenfutter Immer montags sprechen die Sportredakteure Karsten Kellermann und Jannik Sorgatz über alles, was Borussia Mönchengladbach betrifft. Hier gibt es mehr Infos.

Immer montags sprechen die Sportredakteure Karsten Kellermann und Jannik Sorgatz über alles, was Borussia Mönchengladbach betrifft. Hier gibt es mehr Infos. Rheinpegel In unserem Düsseldorf-Podcast sprechen Helene Pawlitzki und Arne Lieb über alles, was die Landeshauptstadt bewegt. Hier gibt es mehr Infos.

In unserem Düsseldorf-Podcast sprechen Helene Pawlitzki und Arne Lieb über alles, was die Landeshauptstadt bewegt. Hier gibt es mehr Infos. Tonspur Wissen Endlich die Nachrichten verstehen! Bestseller-Autorin Ursula Weidenfeld interviewt Spitzenforscherinnen und -forscher zu aktuellen Themen. Hier gibt es mehr Infos.