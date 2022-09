News-Podcast "Aufwacher" : Rockerprozess: "Ich hätte den zerstückelt und einbetoniert"

Düsseldorf Rocker der Hells Angels sollen 2014 das Mitglied Kai M. umgebracht und zerstückelt haben. Gestern hat der Kronzeuge seine zweite Aussage gemacht und die war so heftig, dass zwei Personen den Gerichtssaal verlassen haben. Sprechen wir drüber in dieser Folge!

Zerstückelt und einbetoniert

2014 ist im Hafen in Duisburg ein Arm gefunden worden, dann an einer anderen Stelle der Oberkörper eines Mannes und einige Jahre später 2020 dann letztendlich ein einbetonierter Kopf. Der

Verstörende Details

Gestern - am Mittwoch - hat der Kronzeuge in dem Fall seine zweite Aussage gemacht. Und der 43-Jährige ging dabei offenbar so sehr ins Detail, dass zwei Frauen aus dem Gerichtssaal gegangen sind. Was da am Landgericht in Duisburg abging, berichtet Marc Latsch aus der Duisburger Lokalredaktion der Rheinischen Post.