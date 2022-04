News-Podcast "Aufwacher" : Nachwuchsprobleme bei der Kriminalpolizei in NRW - so soll es nun weitergehen

Nachwuchsprobleme bei der Kriminalpolizei in NRW - so soll es nun weitergehen

Düsseldorf Die Kriminalpolizei bei uns in NRW kämpft mit Nachwuchsproblemen. Mit Hilfe eines Zehn-Punkte-Sofort-Plans soll die Kripo jetzt möglichst schnell moderner und attraktiver für junge Ermittlerinnen und Ermittler werden. Was geplant ist, darüber sprechen wir gleich im Podcast.

Sie untersuchen Tatorte, sichern Beweise und befragen Opfer und Täter. Das alles gehört zu der Arbeit bei der Kriminalpolizei. Klingt ziemlich spannend und auch herausfordernd. Dennoch hat die Kriminalpolizei in NRW mit Nachwuchsproblemen zu kämpfen. Mit Hilfe eines Zehn-

Ärger über stehangelassene Einkaufswagen

Ein Einkaufswagen ist so ein Gegenstand, den man ständig benutzt ohne sich Gedanken darüber zu machen. Je nach Größe kostet ein Einkaufswagen bis zu 250 Euro. Jetzt hat man eine ungefähre Vorstellung, was für ein Wert vor einem Supermarkt steht. Und genau das ist das Problem. Immer wieder werden Einkaufswagen mitgenommen und irgendwo stehen gelassen und das geht ins Geld. Die Supermärkte lassen sich aber jetzt der Reihe nach etwas dagegen einfallen.

