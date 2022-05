RP Podcasts live : Besuchen Sie uns auf dem Japantag!

Samstag ist es wieder soweit: Japantag in Düsseldorf. Hunderttausende Besucher feiern die japanische Kultur - dieses Jahr feiern die RP Podcasts mit. Auf dem Programm stehen spannenden Interviews, verrückte Aktionen und satte Gewinnchancen. Seien Sie dabei!

Warum kommen die RP Podcasts auf den Japantag?

Weil wir die Hörerinnen und Hörer kennenlernen wollen - und weil wir Live-Podcasting lieben. Wir haben ja schon die ein oder andere Folge “Frag mich alles!”, unser Samstags-Spezialformat im Aufwacher-Podcast, vor Publikum aufgezeichnet. Der Japantag ist die perfekte Gelegenheit, das zu wiederholen, weil es einfach so viel spannende Fragen zu Japan gibt. Und wir haben zwei großartige und sehr unterhaltsame Experten gefunden, die alles zu Japan wissen: Shingo Shimada und Christian Tagsold, beide Professoren für Modernes Japan an der Heinrich-Heine-Universität. Wer selbst eine Frage loswerden will, kann einfach vorbeikommen - oder uns eine Mail schicken an aufwacher@rp-online.de. Wer vor Ort eine Frage einreicht, kriegt übrigens eine kleine Belohnung.