„Frag mich alles!“ im Aufwacher-Podcast : Stellen Sie Ihre Fragen an Bienenkönig Jörg Sterling!

Honigsachverständiger - das klingt nach einem leckeren Beruf. Aber wie oft wird man dabei gestochen? Imker Jörg Sterling stellt sich bei Aufwacher - Frag mich alles! Ihren Fragen. Mailen Sie uns jetzt!

Egal ob auf dem Brot, im Tee oder einfach mal so - wir Deutschen lieben Honig. Etwas mehr als ein Kilo isst jeder von uns durchschnittlich pro Jahr. Honig ist ein Naturprodukt, gemacht von Bienen und geerntet von Imkern. Aber wie wird man eigentlich Imker? Kann sich jeder einfach so einen Bienenkorb in den Garten stellen und was steckt eigentlich in Honig drin?