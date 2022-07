News-Podcast "Aufwacher" : Erdbeerkrise in NRW - Der Anbau wird zu teuer

Düsseldorf Erdbeerkuchen, Erdbeerplunder, Erdbeereis oder einfach so direkt vom Feld - Erdbeeren sind beliebt, vor allem im Sommer. Trotzdem lohnt sich die Produktion für einige Landwirte in NRW nicht mehr - die Kosten sind zu hoch. Mehr dazu in dieser Folge.

Wenn man im Sommer an Erdbeerfeldern vorbei fährt, hat man sofort diesen süßlich, fruchtigen Geruch in der Nase. Für Aufwacher-Host Wiebke Dumpe gehört dieser Geruch einfach zum Sommer dazu. Das könnte es in NRW bald aber viel seltener geben, denn: Viele Erdbeerbauern haben gerade eine schwere Zeit und einige haben angekündigt, bald weniger Erdbeeren anzubauen.

Hohe Energiekosten und steigender Mindestlohn

Der Grund: Die Rahmenbedingungen werden immer schlechter, sagt Sina Zehrfeld aus der Landespolitikredaktion der Rheinischen Post. Sie hat sich bei den Landwirten in NRW umgehört und erklärt im Aufwacher, warum es für die Landwirte gerade schwierig ist, den Erdbeeranbau zu stemmen. Ein Grund: Gestiegene Kosten durch höhere Energiepreise und den bald anstehenden neuen und höheren Mindestlohn.

Immer auf der sicheren Seite

Im zweiten Thema sprechen wir über eine spezielle Alarmanlage -für Obdachlose. Die hat ein Verein aus Gevelsberg zusammen mit der Universität Bochum entwickelt. RP-Reporterin Lilly Stegner hat sich das angeschaut und erklärt im Aufwacher, wie die funktioniert.

Fragen und Feedback zum Aufwacher? Melden Sie sich bei uns! Schicken Sie uns eine E-Mail an aufwacher@rp-online.de.

