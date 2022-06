News-Podcast "Aufwacher" : Wir haben zu wenig Handwerker!

Düsseldorf Wer in diesen Tagen einen Handwerker braucht, der muss auch mal etwas Geduld haben. Installateure, Elektriker, Dachdecker. Alles Berufe, die kein junger Schulabgänger mehr machen möchte. Zumindest wenige. Wir in NRW haben sogar noch Glück. In Süddeutschland sieht es viel schlimmer aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Michael Höing

Der Fachkräftemangel ist seit Jahren ein großes Problem auf dem Arbeitsmarkt. Waren es zunächst hoch spezialisierte Mitarbeiter, sind es inzwischen Handwerker aus allen Bereichen, die dringend gebraucht werden. Vom Bäcker bis zum Dachdecker fehlt es. Vor allem der Baubereich sucht händeringend.

In Freibädern patrouilliert jetzt Security

In den Freibädern steigt einigen die Hitze zu Kopf. Nach einigen Schlägereien in Berliner Schwimmbädern, gab es auch einen Zwischenfall in Bochum. Die Badbetreiber wollen die Lage im Blick behalten und Zur Not auch Sicherheitspersonal bereit stellen.

Das Aufwacher-Team Helene Pawlitzki

Projektleiterin Podcasts Rheinische Post Michael Höing

Audioredakteur Paula Rösler

Freie Journalistin Wiebke Dumpe

Freie Journalistin Giulia Marchese

Freie Journalistin Florian Pustlauk

Freier Journalist Benjamin Meyer

Freier Journalist Laura Mertens

Freie Journalistin

Gipfelmomente aus Elmau

Der G7-Gipfel in Elmau ist vorbei. Die schönsten Gipfelmomente findet Ihr hier als Kostenpflichtiger Inhalt Text und Bild

Noch mehr News von RP Online gibt es in der "Stimme des Westens". Die Themen des Morgens, kompakt zusammengefasst, jeden Tag um 6.45 Uhr per Mail. Jetzt kostenlos bestellen!

Hier der Link noch mal separat: https://rp-online.de/app/newsletter/stimmedeswestens?utm_source=podcast&utm_medium=aufwacher&utm_campaign=shownotesHandwerker

Der Aufwacher - die wichtigsten News am Morgen zum Hören

Der Aufwacher ist der Nachrichtenpodcast der Rheinischen Post. Jeden Morgen erfahren Sie bei uns alles Wichtige über das Thema des Tages in NRW - pünktlich um 5 Uhr. Dazu gibt es weitere News aus der Region und dem Rest der Welt. In Zusammenarbeit mit Antenne Düsseldorf bieten wir Ihnen außerdem den Düsseldorf-Aufwacher: den regulären Aufwacher-Podcast, ergänzt um die interessantesten Nachrichten der Landeshauptstadt. Und mit den Kollegen des Bonner General-Anzeigers produzieren wir täglich den Bonn-Aufwacher mit News aus Bonn und der Region.

Fragen und Feedback zum Aufwacher? Melden Sie sich bei uns! Schicken Sie uns eine E-Mail an aufwacher@rp-online.de. Sie erreichen uns auch per Whatsapp (auch Sprachnachricht) unter 0171/9038099.

Abonnieren Sie jetzt den Aufwacher!

Sie möchten den Aufwacher gern jeden Morgen ganz bequem und kostenlos hören? Abonnieren Sie unseren Nachrichten-Podcast in Ihrer Podcast-App auf Smartphone oder Tablet.

Sie können den Podcast auch manuell abonnieren. Fügen Sie einfach die URL https://cdn.julephosting.de/podcasts/93-aufwacher-der-nachrichtenpodcast-der-rheinischen-post/feed.rss zu Ihren Podcast-Abos hinzu. Für den Düsseldorf-Aufwacher fügen Sie die URL https://cdn.julephosting.de/podcasts/94-dusseldorf-aufwacher-der-nachrichtenpodcast-von-rp-und-antenne/feed.rss hinzu.

Technische Probleme? Hier finden Sie mehr Infos. Oder Sie schreiben uns eine Mail - wir helfen gern!

Den Aufwacher verschicken wir außerdem werktags als Sprachnachricht über verschiedene Messenger, unter anderem per Facebook Messenger und Telegram. Melden Sie sich hier an! https://rp-online.de/aufwacher

Ihre Werbung im Aufwacher-Podcast!

Sie möchten im Aufwacher werben? Wir beraten Sie gerne unter 0211 505-2645 oder unter produktmanagement@rheinische-post.de.

Kennen Sie schon unsere weiteren Podcasts?

Die Rheinische Post bietet jede Menge Nachrichten, Hintergründe, Analysen und Diskussionen zum Hören an - und das kostenfrei. All unsere Podcasts finden Sie in Ihrer Podcast-App und bei Spotify.



zurück

weiter Fohlenfutter Immer montags sprechen die Sportredakteure Karsten Kellermann und Jannik Sorgatz über alles, was Borussia Mönchengladbach betrifft. Hier gibt es mehr Infos.

Immer montags sprechen die Sportredakteure Karsten Kellermann und Jannik Sorgatz über alles, was Borussia Mönchengladbach betrifft. Hier gibt es mehr Infos. Rheinpegel In unserem Düsseldorf-Podcast sprechen Helene Pawlitzki und Arne Lieb über alles, was die Landeshauptstadt bewegt. Hier gibt es mehr Infos.

In unserem Düsseldorf-Podcast sprechen Helene Pawlitzki und Arne Lieb über alles, was die Landeshauptstadt bewegt. Hier gibt es mehr Infos. Tonspur Wissen Endlich die Nachrichten verstehen! Bestseller-Autorin Ursula Weidenfeld interviewt Spitzenforscherinnen und -forscher zu aktuellen Themen. Hier gibt es mehr Infos.