News-Podcast "Aufwacher" : Schießerei in Duisburg – das ist bis jetzt bekannt

Düsseldorf In Duisburg-Hamborn hat es am Mittwochabend eine Schießerei gegeben - mit um die 100 Beteiligten und vier Verletzten. Was bisher bekannt ist, wie die Duisburger reagieren und wie der Norden der Stadt sicherer werden soll, hört ihr in diesem Aufwacher.

Wie eine Schießerei in einem Western-Saloon – so beschreibt die Polizei das, was am Mittwochabend in Hamborn passiert ist. Zwischen 80 und 100 Menschen sollen an einer Schießerei auf dem Altmarkt beteiligt gewesen sein. 15 Menschen wurden vorläufig festgenommen, die Polizei wertet aktuell Videos aus und sucht nach Zeugen.

Auslöser für die Gewalt noch unbekannt

Marc Latsch aus der Duisburger Lokalredaktion der Rheinischen Post hat sich in Hamborn umgehört und auch mit der Polizei gesprochen. Im Aufwacher erklärt er, was bisher zu dem Vorfall bekannt ist. Lokalpolitik und NRW-Innenminister sind sich einig: Sowas darf nicht nochmal passieren.

Henkel entlässt 2.000 Beschäftigte

In unserem zweiten Top-Thema geht es um den Düsseldorfer Großkonzern Henkel. Der hat gestern angekündigt, bis Ende 2023 insgesamt 2.000 Mitarbeitende zu entlassen. Für viele Menschen in NRW bedeutet das jetzt: Zittern um den eigenen Job. Mehr dazu hört ihr in dieser Folge!

Kulturtipp zum Wochenende

Und wie immer am Freitag bekommt ihr auch einen Kulturtipp für euer Wochenende. Heute empfiehlt Philipp Holstein den Roman "Die Diplomatin" von Lucy Fricke.

