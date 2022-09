Tod von Queen Elizabeth II. : Wie ein Leichnam für die Aufbahrung vorbereitet wird

Düsseldorf Am Montag wird Queen Elizabeth II. beerdigt - elf Tage nach ihrem Tod. In dieser Zeit wird sie quer durch ihr Land transportiert und mehrfach öffentlich aufgebahrt. Wie wird ihr Körper darauf vorbereitet und wieso ist das überhaupt wichtig? Antworten im Podcast.

Das Begräbnis der Queen ist erst am kommenden Montag, dem 19. September. Bis dahin gab und gibt es einige Termine und Ereignisse. In London wird sie für drei Tage aufgebahrt. In Schottland konnten die Menschen bereits Abschied am Sarg nehmen. Das wirft ganz ungewöhnliche Fragen auf. Denn der Körper eines Menschen ist vergänglich. Was tun Bestatter, um die natürlichen Prozesse nach dem Tod aufzuhalten? Über diese und andere Fragen sprechen wir mit Martin Willmen, Bestatter in Grevenbroich.