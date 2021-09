News-Podcast "Düsseldorf-Aufwacher" : Solo-Selbständige unter Druck - drohen Rückzahlungen der Corona-Hilfen?

Düsseldorf Keine Aufträge oder geschlossene Läden: Die Pandemie hat die berufliche Existenz vieler Menschen auf eine harte Probe gestellt. Wir erinnern uns: Im Frühjahr 2020 hat der Bund dann die Corona-Soforthilfen für Solo-Selbstständige und Kleinstunternehmer auf den Weg gebracht, um sie in dieser harten Zeit zu unterstützen. Ursprünglich war die Rede davon, dass diese Hilfen auch nicht zurückgezahlt werden müssen - die Realität sieht in NRW aktuell aber anders aus.

Tausenden Solo-Selbstständigen drohen nun unerwartete Rückzahlungen der Corona-Soforthilfen. Was dahinter steckt und wie nun darauf reagiert wird, erfahrt ihr im Aufwacher.

Außerdem sprechen wir über den "Freedom Day" - ein Tag, an dem es keine Corona-Regeln mehr gibt. Den hatte der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung Andreas Gassen am Wochenende ins Spiel gebracht. Der Hintergedanke: Dann würden sich davor jetzt noch mehr Menschen impfen lassen. Die Kritik zu diesem Vorschlag hat nicht lange auf sich warten lassen - aber wie positioniert sich NRW?

Der Aufwacher - die wichtigsten News am Morgen zum Hören

