News-Podcast "Düsseldorf-Aufwacher" : Neue Corona-Regeln in NRW - Fokus auf 3G statt Inzidenzstufen

Neue Corona-Regeln in NRW - Fokus auf 3G statt Inzidenzstufen

Düsseldorf Wie schützen wir uns in NRW vor Corona? Die Regeln dazu stehen in der Coronaschutzverordnung. Die Verordnung schrumpft ab Freitag von 37 Seiten auf 8 Seiten. Die bekannten Inzidenzstufen fallen weg, es gilt 3G. Im Aufwacher schauen wir auf die Details.

Geimpft, Genesen, Getestet - die 3G-Formel, die kennen wir schon. Ab Freitag bekommt sie einen anderen Stellenwert in der Corona-Pandemie. Denn dann gilt bei uns in NRW eine neue Coronaschutzverordnung und da liegt der Fokus auf 3G. Maximilian Plück, Leiter der Redaktion Landespolitik hat bei der Vorstellung der Verordnung zugehört. Wir sprechen darüber, wo und wann auf 3G gesetzt wird, welche Ausnahmen es gibt und wie die Reaktionen auf die neuen Regeln ausfallen.

Außerdem: Wir sprechen über den digitalen Besuch beim Tierarzt. Nicht nur bei den Menschen gibt es Angebote der Telemedizin. Auch das Krefelder Unternehmen Fressnapf oder das Düsseldorfer Start-up Dr. Sam bieten den Gesundheitscheck fürs Tier per Internet an. Wirtschaftsredakteur Florian Rinke erklärt, worum es geht.

