News-Podcast "Düsseldorf-Aufwacher" : Diskutieren mit Impfskeptikern und Flutmüll in NRW

Diskutieren mit Impfskeptikern und Flutmüll in NRW

Düsseldorf Die Gründe, sich nicht gegen Corona impfen zu lassen, sind vielfältig. Aber wie sprechen wir miteinander, wenn wir beim Thema Impfen komplett anderer Meinung sind? Versuchen, sich gegenseitig zu überzeugen, oder doch besser einfach ignorieren?

RP-Redakteurin Julia Rathcke hat mit Psychologen gesprochen und in dieser Aufwacher-Folge einige Tipps dabei, wie wir Diskussionen rund ums Thema Impfen friedlich und konstruktiv führen können. Hier geht es zum Artikel (RP+) (BITTE VERLINKEN:

Außerdem sprechen wir über den Flutmüll in NRW und wie die unglaublichen Mengen bewältigt werden. Den Artikel (RP+) dazu findet ihr hier (BITTE

Der Aufwacher - die wichtigsten News am Morgen zum Hören

Der Aufwacher ist der Nachrichtenpodcast der Rheinischen Post. Jeden Morgen erfahren Sie bei uns alles Wichtige über das Thema des Tages in NRW - pünktlich um 5 Uhr. Dazu gibt es weitere News aus der Region und dem Rest der Welt. In Zusammenarbeit mit Antenne Düsseldorf bieten wir Ihnen außerdem den Düsseldorf-Aufwacher: den regulären Aufwacher-Podcast, ergänzt um die interessantesten Nachrichten der Landeshauptstadt. Und mit den Kollegen des Bonner General-Anzeigers produzieren wir täglich den Bonn-Aufwacher mit News aus Bonn und der Region.