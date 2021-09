News-Podcast "Düsseldorf-Aufwacher" : Anrecht auf Ganztagsplätze - ein Gewinn alle für in NRW?

Anrecht auf Ganztagsplätze - ein Gewinn alle für in NRW?

Düsseldorf Es ist eine gute Nachricht für Eltern mit kleinen Kindern - aber auch für alle anderen Menschen. Der Bundestag hat gestern einem Kompromiss zum Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule zugestimmt. Doch es bleibt ein weiter Weg.

Damit holt Deutschland im internationalen Vergleich auf. Vor allem Frauen werden von dieser neuen Regelung ab 2026 profitieren. Bis dahin muss auch hier in NRW noch viel gemacht werden. NRW-Chefkorrespondentin Kirsten Bialdiga ordnet das Anrecht auf einen Ganztagsplatz im Aufwacher ein.

Außerdem sprechen wir über "Schwammstädte" - Städte sollen so besser auf künftige Überflutungen vorbereitet sein. Jörg Isringhaus erklärt das Konzept.

Der Aufwacher - die wichtigsten News am Morgen zum Hören

