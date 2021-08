News-Podcast "Düsseldorf-Aufwacher" : 75 Jahre NRW - ein freies und vielfältiges Bundesland

Düsseldorf Herzlichen Glückwunsch NRW! Auf den Tag genau 75 Jahre alt. Das wird natürlich gefeiert. Wie, besprechen wir hier im Aufwacher - aber auch, was NRW inzwischen ausmacht und warum wir uns alle freuen dürfen.

Unser Bundesland wird 75 Jahre alt. Am 23. August 1946 wurde Nordrhein-Westfalen offiziell gegründet. Jetzt - zum Jahrestag der Gründung - steigen auch Feierlichkeiten dazu. NRW-Chefreporter Christian Schwerdtfeger ist deswegen zu Gast im Aufwacher.

Hier bekommt ihr wichtige Tipps und Infos zum Bahnstreik in dieser Woche.

Der Aufwacher - die wichtigsten News am Morgen zum Hören

Der Aufwacher ist der Nachrichtenpodcast der Rheinischen Post. Jeden Morgen erfahren Sie bei uns alles Wichtige über das Thema des Tages in NRW - pünktlich um 5 Uhr. Dazu gibt es weitere News aus der Region und dem Rest der Welt. In Zusammenarbeit mit Antenne Düsseldorf bieten wir Ihnen außerdem den Düsseldorf-Aufwacher: den regulären Aufwacher-Podcast, ergänzt um die interessantesten Nachrichten der Landeshauptstadt. Und mit den Kollegen des Bonner General-Anzeigers produzieren wir täglich den Bonn-Aufwacher mit News aus Bonn und der Region.