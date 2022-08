News-Podcast "Aufwacher" : Lücken im Supermarktregal - Werden einige Lebensmittel knapp?

Düsseldorf Manchmal steht man im Supermarkt vor einem leeren Regal. Kein Öl oder vielleicht auch keine Mayonnaise oder Mangel an Chips? Wie sieht die Situation bei den Lebensmittelherstellern aktuell aus? Oder ist das nur unser subjektives Empfinden?

Sonnenblumenöl ist in vielen Supermärkten inzwischen wieder erhältlich. Nicht überall und vor allem nicht zu dem Preis von vor einem Jahr. Im Aufwacher erklärt Georg Winters wie das kommt und auf was wir uns einstellen müssen. Hamstern muss niemand!

Soll der Rhein tiefer werden?

Immer wieder kommt die Vertiefung des Rheins auf die politische Tagesordnung. Umweltschützer sind dagegen, die Wirtschaft drängt darauf. Dann kann mehr Ladung auf die Schiffe und günstiger transportiert werden. Der Landesumweltminister hat sich jetzt auch positioniert. Er ist dagegen. Was der Wirtschaft stattdessen helfen soll, erzählt Maximilian Plück, Leiter Landespolitik bei der RP. Mehr zum Rhein findet Ihr hier

