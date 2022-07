News-Podcast "Aufwacher" : Aufwacher am Wochenende - Pferde im Brauchtum und Parookaville

Düsseldorf Debatte um Pferde im Brauchtum, Antworten vom Parookaville-Experten und ein schockierender Unfall in Düsseldorf - wir schauen auf die Woche in NRW. Helene Pawlitzki und Michael Höing aus dem Podcast-Team der Rheinischen Post freuen sich auf Euch!

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Michael Höing

Ein Unfall hat besonders in Düsseldorf für viel Empörung gesorgt. Am Donnerstag vor einer Woche kollidiert ein Auto mit einem Motorrad. Die Autofahrerin steigt aus, macht ein Foto vom Unfallopfer und fährt davon. Der Motorradfahrer stirbt später im Krankenhaus. Der Artikel dazu hat besonders viele Menschen auf RP Online interessiert und sicherlich auch bewegt. Genau wie die Redaktion.

Tierfreunden platzt der Kragen

In unserem "Whaaat der Woche" gehts um die Diskussion im Netz um diese Geschichte: Ein Paar will in den Urlaub fahren. Ihre Katze wollen sie gerne vorher noch verschenken - aber nur bis 14 Uhr, dann geht es los. So steht es offenbar in ihrer Kleinanzeige auf Ebay. Eine Frau sieht die Anzeige, holt die Katze ab und bringt sie ins Tierheim. Das erzählt die ganze Geschichte auf Instagram. Zur Story auf RP Online

Das Aufwacher-Team Helene Pawlitzki

Projektleiterin Podcasts Rheinische Post Michael Höing

Audioredakteur Paula Rösler

Freie Journalistin Wiebke Dumpe

Freie Journalistin Giulia Marchese

Freie Journalistin Florian Pustlauk

Freier Journalist Benjamin Meyer

Freier Journalist Laura Mertens

Freie Journalistin

Schock bei Schützenumzug - Pferd bricht zusammen und stirbt

Am Samstag ist auf der Düsseldorfer Königsallee ein Pferd tot zusammengebrochen - auf dem Weg zum großen Schützenumzug der St. Sebastianer. Jetzt gibt es wieder eine Diskussion darum, ob Pferde im Brauchtum etwas zu suchen haben oder eher nicht. Die Geschichte hat viele von Euch tief bewegt und wütend gemacht

Anschluss gesucht!

Im Fernverkehr der Deutschen Bahn sind weniger als 60 Prozent der Züge pünktlich, im Regionalverkehr immerhin knapp 90 Prozent. Spannend ist da oft die Frage: Kriege ich den Anschluss noch? Ein Tweet hat da jetzt interessante Erkenntnisse gebracht: Da sagt ein Bahn-Mitarbeiter, dass das Personal gar keine Züge mehr vormerken kann - das macht alles Künstliche Intelligenz, sprich: ein Computer. Wir klären im Podcast: Bringt es was, im Zug den Schaffner anzusprechen, wenn der Anschluss in Gefahr ist?

Alles was Ihr über Parookaville wissen müsst

Parookaville ist gestartet! Das Festival in Weeze mit dem Motto "Liebe, Wahnsinn und purer Glückseligkeit" ist für Fans ein Muss. Für Anwohner in der Region ist das mit der Glückseligkeit so eine Sache, denn das Verkehrschaos ist vorprogrammiert. Wer tritt bei Parookaville 2022 auf? Welches ist das beste Outfit für Parookaville? Und fährt ein Shuttle zum Parookaville? Das und mehr klären wir im Podcast. Alle aktuellen Infos über das Festival bekommt Ihr bei uns auf RP Online.

Der Aufwacher - die wichtigsten News am Morgen zum Hören

Der Aufwacher ist der Nachrichtenpodcast der Rheinischen Post. Jeden Morgen erfahren Sie bei uns alles Wichtige über das Thema des Tages in NRW - pünktlich um 5 Uhr. Dazu gibt es weitere News aus der Region und dem Rest der Welt. In Zusammenarbeit mit Antenne Düsseldorf bieten wir Ihnen außerdem den Düsseldorf-Aufwacher: den regulären Aufwacher-Podcast, ergänzt um die interessantesten Nachrichten der Landeshauptstadt. Und mit den Kollegen des Bonner General-Anzeigers produzieren wir täglich den Bonn-Aufwacher mit News aus Bonn und der Region.



zurück

weiter

Fragen und Feedback zum Aufwacher? Melden Sie sich bei uns! Schicken Sie uns eine E-Mail an aufwacher@rp-online.de. Sie erreichen uns auch per Whatsapp (auch Sprachnachricht) unter 0171/9038099.

Abonnieren Sie jetzt den Aufwacher!

Sie möchten den Aufwacher gern jeden Morgen ganz bequem und kostenlos hören? Abonnieren Sie unseren Nachrichten-Podcast in Ihrer Podcast-App auf Smartphone oder Tablet.

Sie können den Podcast auch manuell abonnieren. Fügen Sie einfach die URL https://cdn.julephosting.de/podcasts/93-aufwacher-der-nachrichtenpodcast-der-rheinischen-post/feed.rss zu Ihren Podcast-Abos hinzu. Für den Düsseldorf-Aufwacher fügen Sie die URL https://cdn.julephosting.de/podcasts/94-dusseldorf-aufwacher-der-nachrichtenpodcast-von-rp-und-antenne/feed.rss hinzu.

Technische Probleme? Hier finden Sie mehr Infos. Oder Sie schreiben uns eine Mail - wir helfen gern!

Den Aufwacher verschicken wir außerdem werktags als Sprachnachricht über verschiedene Messenger, unter anderem per Facebook Messenger und Telegram. Melden Sie sich hier an! https://rp-online.de/aufwacher

Ihre Werbung im Aufwacher-Podcast!

Sie möchten im Aufwacher werben? Wir beraten Sie gerne unter 0211 505-2645 oder unter produktmanagement@rheinische-post.de.

Kennen Sie schon unsere weiteren Podcasts?

Die Rheinische Post bietet jede Menge Nachrichten, Hintergründe, Analysen und Diskussionen zum Hören an - und das kostenfrei. All unsere Podcasts finden Sie in Ihrer Podcast-App und bei Spotify.

Fohlenfutter Immer montags sprechen die Sportredakteure Karsten Kellermann und Jannik Sorgatz über alles, was Borussia Mönchengladbach betrifft. Hier gibt es mehr Infos.

Immer montags sprechen die Sportredakteure Karsten Kellermann und Jannik Sorgatz über alles, was Borussia Mönchengladbach betrifft. Hier gibt es mehr Infos. Rheinpegel In unserem Düsseldorf-Podcast sprechen Helene Pawlitzki und Arne Lieb über alles, was die Landeshauptstadt bewegt. Hier gibt es mehr Infos.

In unserem Düsseldorf-Podcast sprechen Helene Pawlitzki und Arne Lieb über alles, was die Landeshauptstadt bewegt. Hier gibt es mehr Infos. Tonspur Wissen Endlich die Nachrichten verstehen! Bestseller-Autorin Ursula Weidenfeld interviewt Spitzenforscherinnen und -forscher zu aktuellen Themen. Hier gibt es mehr Infos.