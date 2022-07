News-Podcast "Aufwacher" : Aufwacher am Wochenende - Die Woche in NRW

Düsseldorf Blutige Streitigkeiten in der Düsseldorfer Altstadt, Tipps gegen die Hitzewelle und was man in den kommenden Tagen in NRW so machen kann. Darum geht es in unserem Wochenrückblick.

Mehrere blutige Auseinandersetzungen in der Düsseldorfer Altstadt innerhalb weniger Tage. Das ist unsere Story der Woche. Wir sprechen mit Uwe-Jens Ruhnau aus der Lokalredaktion in Düsseldorf. Kostenpflichtiger Inhalt Was kann man gegen die Gewalt tun?

Meistgeklickt - Die Grundsteuererklärung

Viele von Euch Interessieren sich für die Grundsteuererklärung. Wir sagen Euch wie es schnell und einfach geht. Hier sind die Tipps zum nachlesen. Außerdem sprechen wir über Tipps gegen die nahende Hitzewelle.

Das Aufwacher-Team Helene Pawlitzki

Projektleiterin Podcasts Rheinische Post Michael Höing

Audioredakteur Paula Rösler

Freie Journalistin Wiebke Dumpe

Freie Journalistin Giulia Marchese

Freie Journalistin Florian Pustlauk

Freier Journalist Benjamin Meyer

Freier Journalist Laura Mertens

Freie Journalistin

Von Kirmes über Gin bis zum Zoo

Es ist wieder viel los im Land. Unsere Tipps für ein spannendes Wochenende Kostenpflichtiger Inhalt lest Ihr auch hier.

Der Aufwacher - die wichtigsten News am Morgen zum Hören

Der Aufwacher ist der Nachrichtenpodcast der Rheinischen Post. Jeden Morgen erfahren Sie bei uns alles Wichtige über das Thema des Tages in NRW - pünktlich um 5 Uhr. Dazu gibt es weitere News aus der Region und dem Rest der Welt. In Zusammenarbeit mit Antenne Düsseldorf bieten wir Ihnen außerdem den Düsseldorf-Aufwacher: den regulären Aufwacher-Podcast, ergänzt um die interessantesten Nachrichten der Landeshauptstadt. Und mit den Kollegen des Bonner General-Anzeigers produzieren wir täglich den Bonn-Aufwacher mit News aus Bonn und der Region.

Fragen und Feedback zum Aufwacher? Melden Sie sich bei uns! Schicken Sie uns eine E-Mail an aufwacher@rp-online.de. Sie erreichen uns auch per Whatsapp (auch Sprachnachricht) unter 0171/9038099.

