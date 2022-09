Wochenrückblick im Podcast : Wie schädlich ist der Fall Subramanian für die Grünen?

Düsseldorf Beginnen Sie Ihr Wochenende mit unserem Wochenrückblick zum Hören - und schauen Sie mit uns auf das, was kommt. Wir schlüsseln den politischen Skandal in Erkelenz auf, geben Ihnen einen sportlichen Geheimtipp - und vieles mehr.

Ein Politiker der Grünen in Erkelenz hat für Schlagzeilen gesorgt. Er hatte rechte Attacken gegen ihn angezeigt. Nun hat die Polizei aber herausgefunden, dass er viele Straftaten nur vorgetäuscht hat. Kostenpflichtiger Inhalt Christos Pasvantis aus der Lokalredaktion in Erkelenz erzählt den ganzen Fall.

Unter anderen in Deutschland findet aktuell die Basketball-EM statt. Viele bekommen es nicht mit. Warum ist das so und welche Spielernamen sollte man sich mal merken? Antworten im Aufwacher.

