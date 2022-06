News-Podcast "Aufwacher" : Erste Sitzung im NRW-Landtag - so soll es jetzt weitergehen

Erste Sitzung im NRW-Landtag - so soll es jetzt weitergehen

Düsseldorf Es geht endlich los im neu gewählten NRW-Landtag: Rund zweieinhalb Wochen nach der Wahl fand gestern die erste konstituierende Sitzung statt. Insgesamt 195 Abgeordnete sind nun im Amt und für einige war es der erste Tag im Parlament.

Im NRW-Landtag soll es nun an die Arbeit gehen, denn der neue NRW-Landtag hat sich konstituiert. Die neue Regierung steht bislang zwar noch nicht, aber die 195 Abgeordneten wählten bei der Sitzung bereits das neue Präsidium. Welche Themen nun auf der Tagesordnung stehen und wie die Stimmung bei der ersten Sitzung im Landtag war, darüber sprechen wir im Podcast.

Erste Bilanz zum Tankrabatt

Mit Spannung ist er erwartet worden, der Tankrabatt. Spritpreise deutlich über 2 Euro soll es bei uns erst einmal nicht mehr geben. Das will die Bundesregierung. Im Vorfeld ist viel spekuliert worden, ob denn tatsächlich direkt am 01. Juni die niedrigeren Preise bei uns Autofahrern ankommen oder ob der Tankrabatt vielleicht sofort verpufft. Wir ziehen eine Bilanz zum ersten Tag.

Der Aufwacher - die wichtigsten News am Morgen zum Hören

