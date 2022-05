News-Podcast "Aufwacher" : Ist eine Freitestung nach verkürzter Corona-Quarantäne sinnvoll?

Düsseldorf Corona-Infizierte sollen bald nach fünf Tagen die Quarantäne verlassen können. Karl Lauterbach fordert dazu allerdings eine Freitestung. Manche Bundesländer lehnen das ab. Wir klären heute, wie die zukünftigen Quarantäne-Regeln aussehen könnten.

Das neue Album von Kraftwerk

Die Düsseldorfer Band Kraftwerk hat ein neues Album veröffentlicht. Sie wird auch international immer wieder gefeiert und das seit bemerkenswerten 52 Jahren. Das Besondere am neuen Album: Es gibt keine neuen Songs, sondern Remix Versionen von bereits bekannten Songs. Philipp Holstein aus unserer Kulturredaktion hat das Album gehört.

