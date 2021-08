News-Podcast "Aufwacher" : Zu hohe Abfallgebühren - Steuerzahlerbund NRW will das ändern

Zu hohe Abfallgebühren - Steuerzahlerbund NRW will das ändern

Düsseldorf Die Abfall- und Abwassergebühren variieren in NRW teilweise um mehrere Hundert Euro, je nach Wohnsitz. Der Steuerzahlerbund NRW hält die Gebühren generell für zu hoch und sagt: mit einem flexibleren Modell können wir sparen und was für die Umwelt tun.

Wirtschaftsredakteur Georg Winters dröselt auf, wie sich die Abfall- und Abwassergebühren zusammensetzen, warum die Gebühren sich so stark unterscheiden und wie ein Gerichtsprozess in Münster gegebenenfalls für geringere Sätze sorgen könnte.

Und wie immer am Freitag gibt es heute im Aufwacher auch den Kulturtipp zum Wochenende

Der Aufwacher - die wichtigsten News am Morgen zum Hören

