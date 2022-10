News-Podcast "Aufwacher" : Aufwacher am Wochenende - LIVE aus der Stadbibliothek Düsseldorf

Düsseldorf Schlangestehen für Zimtschnecken, eine Wirtschaftskrise und eine Hochzeit im Krankenhaus - das und mehr hat NRW in den vergangenen Tagen bewegt. Der Wochenrückblick im Podcast - live vor Publikum in der Stadtbibliothek Düsseldorf.

Stinges öffnet nicht mehr sonntags

Am Niederrhein wird es demnächst etwas schwieriger, an Sonn- oder Feiertagen frische Brötchen zu kriegen: Kostenpflichtiger Inhalt Die Filialen der Landbäckerei Stinges bleiben ab 1. November an diesen Tagen zu. Ein Schock am Niederrhein. Stinges hat 117 Filialen in den Kreisen Viersen, Heinsberg, Neuss und Kleve, in Mönchengladbach und Krefeld. Die Gründe: Personalmangel, wegen Pandemie angesammelte Überstunden und hohe Energie- und Rohstoffkosten. Stinges hat mehr als 850 Angestellten und ist damit einer der größten Arbeitgeber am Niederrhein. Auch andere Bäckereiketten haben diese Probleme, wollen aber erst mal nicht nachziehen.

Eine Hochzeit auf der Palliativstation in Dinslaken

Das Aufwacher-Team Helene Pawlitzki

Projektleiterin Podcasts Rheinische Post Michael Höing

Audioredakteur Paula Rösler

Freie Journalistin Wiebke Dumpe

Freie Journalistin Giulia Marchese

Freie Journalistin Florian Pustlauk

Freier Journalist Benjamin Meyer

Freier Journalist Laura Mertens

Freie Journalistin

Heiraten - das geht ganz klein. Rein ins Standesamt und wieder raus, fertig. Das geht aber auch ganz groß und aufwändig - mit hundert Gästen, DJ, offener Bar und einer riesigen Torte. Eine ungewöhnliche Hochzeit hat diese Woche unsere Nutzerinnen und Nutzer besonders interessiert. Eine Hochzeit in ungewöhnlicher Umgebung: auf einer Palliativstation in einem Krankenhaus in Dinslaken.

Jugendbuchverlage fordern mehr Geld für Leseförderung

In der Bibliothek kann man es eher nicht glauben, aber es ist so: Es gibt Orte, da sind Bücher Mangelware. In Kitas und Schulen nämlich, auch hier in NRW. Kostenpflichtiger Inhalt Die "Arbeitsgemeinschaft von Jugendbuchverlagen" (avj) hat diese Woche Alarm geschlagen. Sie hat ihre Mitglieder befragt. Demnach gab es in den ersten acht Monaten des Jahres mindestens 9200 Anfragen von Kitas und Schulen nach Büchern. Der Grund: Die haben nach eigenen Angaben oft kein Geld mehr, selbst welche zu kaufen. Der Avj fordert nun ein klares Bekenntnis der Politik zur Leseförderung und mehr Geld. Schulbibliotheken sollen nicht dem Zufall überlassen werden. Zuständig sind die Kommunen.

Wie wichtig Lesen für Kinder und Jugendliche ist, das weiß auch Karoline Kahmann. Sie ist in der Stadtbibliothek verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit.

Corona: Was gilt aktuell in NRW?

Sämtliche Zugangsregeln (3G, 2G, 2G+) sind aufgehoben.

Maskenpflicht: Im Fernverkehr gilt eine FFP2-Maskenpflicht. Im Nahverkehr (auch in Bussen, Straßenbahnen usw.) ist eine "medizinische Maske" Pflicht. In Krankenhäusern, Arztpraxen, Seniorenheimen usw. müssen Besucher, Bewohner und Patienten eine FFP2-Maske tragen. Für das Personal reicht eine medizinische Maske oder eine Trennscheibe.

Testpflicht: Ein negativer Test ist nötig zum Betreten von Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und ambulanten Pflegediensten. Nicht Geimpfte brauchen einen negativen Test zum Betreten von Asyl- und Flüchtlingsunterkünften sowie Gefängnissen. Nicht-immunisierte Beschäftigte in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und ambulanten Pflegediensten müssen sich täglich testen lassen.

Kleiner Spoiler: Diese Regeln gelten noch 14 Tage. Die aktuelle Corona-Schutzverordnung in NRW läuft dann nämlich aus.

Cinnamood-Eröffnung in Düsseldorf

Wie lange lohnt es sich, für eine Zimtschnecke in einer Schlange zu stehen? Kommt vermutlich auf die Zimtschnecke an… In Düsseldorf hat ein neuer Laden aufgemacht, der nur Zimtschnecken verkauft - ein Konzept aus Köln. Und der Hype war gleich ziemlich groß. Die Schlangen sind lang. Die Schnecken saftig - das gilt allerdings auch für die Preise. Im Podcast testen wir Cinnamood-Schnecken und sagen, ob es sich lohnt.

Rezession - Definition, Gründe, Auswege

Robert Habeck hat das R-Wort gesagt. Der Bundeswirtschaftsminister hat diese Woche gesagt, was die Bundesregierung 2023 erwartet: kein Wachstum mehr, sondern einen Rückgang der Wirtschaftskraft. Zeit für ein kleines Ökonomisches Studienkolleg.

Was ist eine Rezession? Rezession, auch Abschwung genannt, ist ein Teil der Konjuntur. Die Reihenfolge ist: Konjunkturtief (Depression), Aufschwung (Expansion), Hochkonjunktur (Boom) und Abschwung (Rezession). Rezession liegt vor, wenn das Bruttoinlandsprodukt zwei Quartale hintereinander schrumpft.

Rezession, auch Abschwung genannt, ist ein Teil der Konjuntur. Die Reihenfolge ist: Konjunkturtief (Depression), Aufschwung (Expansion), Hochkonjunktur (Boom) und Abschwung (Rezession). Rezession liegt vor, wenn das Bruttoinlandsprodukt zwei Quartale hintereinander schrumpft. Haben wir eine Rezession? Noch nicht ganz, aber bald. In den ersten beiden Quartalen 2022 ist die Wirtschaft leicht gewachsen. Im dritten und vierten Quartal wird sie schrumpfen, im ersten Quartal 2023 ebenfalls. So die Prognose. Damit liegt eine Rezession vor.

Noch nicht ganz, aber bald. In den ersten beiden Quartalen 2022 ist die Wirtschaft leicht gewachsen. Im dritten und vierten Quartal wird sie schrumpfen, im ersten Quartal 2023 ebenfalls. So die Prognose. Damit liegt eine Rezession vor. Wieso ist eine Rezession schlimm? Im Abschwung halten die Menschen ihr Geld zusammen. Sie kaufen weniger. Die Nachfrage bricht ein. Die Unternehmen machen weniger Umsatz. Sie hören auf, neue Mitarbeiter einzustellen, Stellen werden nicht nachbesetzt. Die Folge sind Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit. Die Löhne stagnieren, es gibt weniger Zinsen aufs Ersparte. Die Börsenkurse fallen, Aktien oder Fonds sind weniger wert.

Im Abschwung halten die Menschen ihr Geld zusammen. Sie kaufen weniger. Die Nachfrage bricht ein. Die Unternehmen machen weniger Umsatz. Sie hören auf, neue Mitarbeiter einzustellen, Stellen werden nicht nachbesetzt. Die Folge sind Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit. Die Löhne stagnieren, es gibt weniger Zinsen aufs Ersparte. Die Börsenkurse fallen, Aktien oder Fonds sind weniger wert. Wieso sind wir im Abschwung? Weil Russland kein Gas liefert. Die Energiepreise sind hoch, dadurch wird alles teurer. Wir haben Inflation, das Geld wird weniger wert. Dazu kommen seit der Corona-Pandemie Lieferschwierigkeiten und Materialengpässe.

Weil Russland kein Gas liefert. Die Energiepreise sind hoch, dadurch wird alles teurer. Wir haben Inflation, das Geld wird weniger wert. Dazu kommen seit der Corona-Pandemie Lieferschwierigkeiten und Materialengpässe. Was hilft gegen die Rezession in Deutschland? Wirtschaftsminister Robert Habeck sagt: Wir tun bereits, was wir können, also unter anderem die Gasspeicher füllen und Bürger und Unternehmen entlasten. Damit die aktuelle Krise nicht noch viel schlimmer wird, müssten wir aber alle viel mehr Energie und vor allem Gas sparen - nämlich 20 Prozent.

Der Aufwacher - die wichtigsten News am Morgen zum Hören

Der Aufwacher ist der Nachrichtenpodcast der Rheinischen Post. Jeden Morgen erfahren Sie bei uns alles Wichtige über das Thema des Tages in NRW - pünktlich um 5 Uhr. Dazu gibt es weitere News aus der Region und dem Rest der Welt. In Zusammenarbeit mit Antenne Düsseldorf bieten wir Ihnen außerdem den Düsseldorf-Aufwacher: den regulären Aufwacher-Podcast, ergänzt um die interessantesten Nachrichten der Landeshauptstadt. Und mit den Kollegen des Bonner General-Anzeigers produzieren wir täglich den Bonn-Aufwacher mit News aus Bonn und der Region.

Fragen und Feedback zum Aufwacher? Melden Sie sich bei uns! Schicken Sie uns eine E-Mail an aufwacher@rp-online.de. Sie erreichen uns auch per Whatsapp (auch Sprachnachricht) unter 0171/9038099.

Abonnieren Sie jetzt den Aufwacher!

Sie möchten den Aufwacher gern jeden Morgen ganz bequem und kostenlos hören? Abonnieren Sie unseren Nachrichten-Podcast in Ihrer Podcast-App auf Smartphone oder Tablet.

Sie können den Podcast auch manuell abonnieren. Fügen Sie einfach die URL https://cdn.julephosting.de/podcasts/93-aufwacher-der-nachrichtenpodcast-der-rheinischen-post/feed.rss zu Ihren Podcast-Abos hinzu. Für den Düsseldorf-Aufwacher fügen Sie die URL https://cdn.julephosting.de/podcasts/94-dusseldorf-aufwacher-der-nachrichtenpodcast-von-rp-und-antenne/feed.rss hinzu.

Technische Probleme? Hier finden Sie mehr Infos. Oder Sie schreiben uns eine Mail - wir helfen gern!

Den Aufwacher verschicken wir außerdem werktags als Sprachnachricht über verschiedene Messenger, unter anderem per Facebook Messenger und Telegram. Melden Sie sich hier an! https://rp-online.de/aufwacher

Ihre Werbung im Aufwacher-Podcast!

Sie möchten im Aufwacher werben? Wir beraten Sie gerne unter 0211 505-2645 oder unter produktmanagement@rheinische-post.de.

Kennen Sie schon unsere weiteren Podcasts?

Die Rheinische Post bietet jede Menge Nachrichten, Hintergründe, Analysen und Diskussionen zum Hören an - und das kostenfrei. All unsere Podcasts finden Sie in Ihrer Podcast-App und bei Spotify.

Fohlenfutter Immer montags sprechen die Sportredakteure Karsten Kellermann und Jannik Sorgatz über alles, was Borussia Mönchengladbach betrifft. Hier gibt es mehr Infos.

Immer montags sprechen die Sportredakteure Karsten Kellermann und Jannik Sorgatz über alles, was Borussia Mönchengladbach betrifft. Hier gibt es mehr Infos. Rheinpegel In unserem Düsseldorf-Podcast sprechen Helene Pawlitzki und Arne Lieb über alles, was die Landeshauptstadt bewegt. Hier gibt es mehr Infos.

In unserem Düsseldorf-Podcast sprechen Helene Pawlitzki und Arne Lieb über alles, was die Landeshauptstadt bewegt. Hier gibt es mehr Infos. Tonspur Wissen Endlich die Nachrichten verstehen! Bestseller-Autorin Ursula Weidenfeld interviewt Spitzenforscherinnen und -forscher zu aktuellen Themen. Hier gibt es mehr Infos.