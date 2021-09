News-Podcast "Aufwacher" : Wie soll das Fliegen in Zukunft aussehen?

Wie soll das Fliegen in Zukunft aussehen?

Düsseldorf Düsseldorf - Berlin und München - Hamburg: Diese Strecken schafft man in eineinhalb Stunden, wenn man sich in den Flieger setzt. Klar ist aber auch: Im Kampf gegen die Klimakrise wäre die Fahrt mit der Bahn CO2 sparender. Wie soll das Fliegen der Zukunft aussehen? Wir fragen die Grünen, die FDP hält dagegen.

Die Grünen wollen den Flugverkehr zukunftsfähig ausrichten. So lautet zumindest der Titel zum Fliegen im Wahlprogramm der Partei. Dort steht unter anderem:

In dieser Folge sprechen wir über Kurzstreckenflüge, eine Steuer auf Kerosin und Preise für Zugtickets.

Die FDP ist in vielen Punkten anderer Meinung: Statt eine Kerosinsteuer zu erheben, stellt sich die Partei eine Abschaffung einer anderen Flugsteuer vor. Wo setzt die FDP ihren Schwerpunkt?

