News-Podcast "Aufwacher" : Toniebox-Unternehmen aus Düsseldorf geht an die Börse

Toniebox-Unternehmen aus Düsseldorf geht an die Börse

Düsseldorf Was angefangen hat mit einem kleinen Unternehmen, das Musik und Hörspiele Kindern einfacher zugänglich machen wollte, ist in den vergangenen fünf Jahren zu einem riesigen Unternehmen herangewachsen: die Toniebox aus Düsseldorf.

Die kleine Musik-Box ist aus fast keinem Kinderzimmer mehr wegzudenken. Ein absoluter Verkaufsschlager, weil sie selbst von den aller Kleinsten schon eigenständig bedient werden kann. Jetzt macht das Unternehmen große Schritte und geht an die Börse in Frankfurt - allerdings nicht mit dem klassischen Börsengang.

