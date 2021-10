News-Podcast "Aufwacher" : NRW-Schulen sollten sich auf Squidgame-Hype vorbereiten

Düsseldorf In Belgien werden Spiele des Netflix-Welterfolgs Squidgame auf dem Pausenhof nachgespielt. Die brutalen Szenen der Serie bleiben Kindern und Jugendlichen also im Gedächtnis - ein Schulpsychologe erklärt, wie Lehrer und Eltern sich vorbereiten können.

Stefan Drewes ist der Leiter des LVR-Zentrums für Medien und Bildung in Düsseldorf und zu Gast im Aufwacher.

Die Ampel-Koalition wird immer wahrscheinlicher, am Sonntag hat ein kleiner Parteitag der Grünen mit großer Mehrheit für die Gespräche mit SPD und FDP gestimmt. Gleichzeitig bringen sich im CDU-internen Machtkampf mehrere prominente Politiker in Stellung. Berlin-Korrespondentin Birgit Marschall berichtet über ein politisch spannendes Wochenende.

