News-Podcast "Aufwacher" : NRW-Landesregierung setzt auf mehr Tablets im Unterricht

Düsseldorf Der große Digitalisierungs-Sprung mit Tablets im Unterricht. Das plant die Landesregierung bis 2025. Den Fahrplan schauen wir uns hier im Aufwacher genauer an. Und: so kurz vor der Wahl sprechen wir darüber, wie der Online-Wahlkampf gelaufen ist.

Wie kann bei der Digitalisierung an den Schulen Tempo gemacht werden? In NRW hat Schulministerin Yvonne Gebauer einen neuen Fahrplan bis 2025 vorgelegt. Neue Fortschritte oder doch nur Wahlkampf? Kirsten Bialdiga, Chefkorrespondentin Landespolitik, schätzt die Pläne der Landesregierung ein.

Noch nie stand der digitale Wahlkampf so im Fokus - nicht nur wegen Corona. Die Parteien versuchen auf unterschiedlichen Plattformen, Stimmen für sich zu gewinnen. Dabei gibt es große Unterschiede. Julia Rathcke aus der Politik-Redaktion stellt vor, was der Social-Media-Monitor seit Anfang Juli ermittelt hat.

