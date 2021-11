News-Podcast "Aufwacher" : NRW-CDU will härter gegen Kindesmissbrauch vorgehen

NRW-CDU will härter gegen Kindesmissbrauch vorgehen

Düsseldorf Der Kampf gegen den sexuellen Kindesmissbrauch soll deutschlandweit intensiviert werden. Auf Initiative der CDU in NRW sollen bestimmte Daten aus dem Internet länger gespeichert werden - das sorgt auch für Diskussionen um den Datenschutz.

Ziel ist es, dass zum Beispiel auch anonyme Chats schwerer werden. Die CDU in NRW wird dabei von Kollegen aus allen deutschen Bundesländern unterstützt. Worum es genau dabei geht hat NRW-Chefkorrespondent Christian Schwerdtfeger exklusiv recherchiert und berichtet im Aufwacher.

Es ist eine ungewöhnliche und einzigartige Geschäftsidee: Zwei Brüder eröffnen in Langenfeld einen Laden für Sammelkarten und einzigartige Sammlerstücke aus der Welt des Sports. Darin steckt viel Herzblut und Leidenschaft, doch es gibt auch Risiken. Reporter Tobias Jochheim hat die Bürger Kiki und Ivan Beslic getroffen und ist im Aufwacher zu Gast.

