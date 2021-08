News-Podcast "Aufwacher" : Neuer Run auf Corona-Impfungen in NRW?

Neuer Run auf Corona-Impfungen in NRW?

Düsseldorf Mehr als 58 Prozent der Menschen in NRW sind vollständig geimpft. Das sollen aber noch mehr werden. Sind kostenpflichtige Corona-Tests ein Hebel dafür? Kommt ein neuer Run auf die Impfungen in NRW? Im Podcast gibt es die Analyse.

Ab dem 11. Oktober werden Corona-Tests kostenpflichtig. Darauf haben sich Bund und Länder Anfang der Woche geeinigt. Der Gedanke: Das könnte Menschen vielleicht zum Impfen bewegen. Das Datum wurde extra so gewählt, dass die Menschen bis dahin Zeit haben, sich vollständig impfen zu lassen. Sonst heißt es ab Oktober: Für jeden Test für den Restaurantbesuch oder den Gang ins Fitnessstudio muss Geld auf den Tisch gelegt werden. Maximilian Plück, Leiter der Redaktion Landespolitik, hat recherchiert, ob es jetzt einen Anstieg bei den Impfungen gibt.

Außerdem: Wer Lust auf einen Adrenalin-Kick hat, der kann nach Neuss fahren. Dort macht heute die größte Pop-Up-Kirmes in ganz NRW auf. Wir klären, was es dort gibt und wie die Kirmes auf die Beine gestellt wurde.

Der Aufwacher - die wichtigsten News am Morgen zum Hören

Der Aufwacher ist der Nachrichtenpodcast der Rheinischen Post. Jeden Morgen erfahren Sie bei uns alles Wichtige über das Thema des Tages in NRW - pünktlich um 5 Uhr. Dazu gibt es weitere News aus der Region und dem Rest der Welt. In Zusammenarbeit mit Antenne Düsseldorf bieten wir Ihnen außerdem den Düsseldorf-Aufwacher: den regulären Aufwacher-Podcast, ergänzt um die interessantesten Nachrichten der Landeshauptstadt. Und mit den Kollegen des Bonner General-Anzeigers produzieren wir täglich den Bonn-Aufwacher mit News aus Bonn und der Region.