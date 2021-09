News-Podcast "Aufwacher" : Müssen Ungeimpfte in NRW im Quarantänefall mit Lohnausfall rechnen?

Müssen Ungeimpfte in NRW im Quarantänefall mit Lohnausfall rechnen?

Düsseldorf NRW Gesundheitsminister Laumann liebäugelt damit, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern den Lohn zu streichen, wenn sie in Quarantäne müssen, weil sie nicht geimpft sind. Ist das rechtens und was sagen Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände dazu?

Rheinland-Pfalz hat die Regelung, Ungeimpften im Fall einer Quarantäne den Lohn zu streichen, für Oktober beschlossen. NRW-Gesundheitsminister Laumann ist auch dafür. RP-Impfexpertin Antje Höning erklärt in dieser Folge, wie wahrscheinlich es ist, dass wir diese Regelung auch bekommen und wie die Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände dazu stehen. Kostenpflichtiger Inhalt Alle Infos auch im Artikel

Außerdem Thema im Aufwacher: Die Räumung des Hambacher Forsts war rechtswidrig. Das hat das Verwaltungsgericht in Köln entschieden. Kirsten Bialdiga, RP-Chefkorrespondentin für Landespolitik, schildert die Hintergründe und erklärt, warum das Urteil für Armin Laschet definitiv zur falschen Zeit kommt. Kostenpflichtiger Inhalt Hier geht es zum Meinungsartikel

Und wie immer am Freitag darf auch der Kulturtipp zum Wochenende nicht fehlen. Kulturredakteur Lothar Schröder empfiehlt: Wein, Literatur, Wandern. Und die schönste literarische

Der Aufwacher - die wichtigsten News am Morgen zum Hören

